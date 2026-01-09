A passagem da unidade móvel da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) por Franca registrou números expressivos. Segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado, o serviço itinerante realizou 1.275 atendimentos no município, facilitando a vida de mutuários e interessados em moradia popular.

Na região administrativa, a cidade de Batatais também recebeu a visita da equipe técnica, contabilizando outros 232 atendimentos.

O que a população buscou?

O objetivo da carreta é evitar que o cidadão precise se deslocar até um escritório regional em outra cidade para resolver pendências burocráticas. Em Franca, os serviços mais procurados foram:

Regularização Financeira: renegociação de dívidas e parcelas atrasadas; Inscrições: informações para quem deseja adquirir a casa própria; Regularização Contratual: acertos na documentação do imóve; Quitação: emissão de contratos para quem terminou de pagar o financiamento.

Giro pelo estado