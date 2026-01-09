A passagem da unidade móvel da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) por Franca registrou números expressivos. Segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado, o serviço itinerante realizou 1.275 atendimentos no município, facilitando a vida de mutuários e interessados em moradia popular.
Na região administrativa, a cidade de Batatais também recebeu a visita da equipe técnica, contabilizando outros 232 atendimentos.
O que a população buscou?
O objetivo da carreta é evitar que o cidadão precise se deslocar até um escritório regional em outra cidade para resolver pendências burocráticas. Em Franca, os serviços mais procurados foram:
- Regularização Financeira: renegociação de dívidas e parcelas atrasadas;
- Inscrições: informações para quem deseja adquirir a casa própria;
- Regularização Contratual: acertos na documentação do imóve;
- Quitação: emissão de contratos para quem terminou de pagar o financiamento.
Giro pelo estado
Criado em maio, o programa CDHU Móvel já percorreu 57 municípios paulistas, somando quase 19 mil atendimentos presenciais. A estratégia visa descentralizar o serviço habitacional, oferecendo suporte humanizado e resolvendo problemas de escrituras, sinistros e auxílio-moradia diretamente nos bairros.
