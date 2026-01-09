09 de janeiro de 2026
BALANÇO 2025

CDHU Móvel atende 1,2 mil em Franca; veja serviços procurados

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/CDHU
Serviço itinerante realizado pela CDHU
Serviço itinerante realizado pela CDHU

A passagem da unidade móvel da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) por Franca registrou números expressivos. Segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado, o serviço itinerante realizou 1.275 atendimentos no município, facilitando a vida de mutuários e interessados em moradia popular.

Na região administrativa, a cidade de Batatais também recebeu a visita da equipe técnica, contabilizando outros 232 atendimentos.

O que a população buscou?

O objetivo da carreta é evitar que o cidadão precise se deslocar até um escritório regional em outra cidade para resolver pendências burocráticas. Em Franca, os serviços mais procurados foram:

  1. Regularização Financeira: renegociação de dívidas e parcelas atrasadas;
  2. Inscrições: informações para quem deseja adquirir a casa própria;
  3. Regularização Contratual: acertos na documentação do imóve;
  4. Quitação: emissão de contratos para quem terminou de pagar o financiamento.

Giro pelo estado

Criado em maio, o programa CDHU Móvel já percorreu 57 municípios paulistas, somando quase 19 mil atendimentos presenciais. A estratégia visa descentralizar o serviço habitacional, oferecendo suporte humanizado e resolvendo problemas de escrituras, sinistros e auxílio-moradia diretamente nos bairros.

