GCN - Sampi Franca
MELHORIAS

Santa Casa de Franca recebe 16 novas máquinas de hemodiálise

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/WhastApp GCN
Equipamentos novos para o setor de hemodiálise
Equipamentos novos para o setor de hemodiálise

A Santa Casa de Franca concluiu a modernização do setor de hemodiálise com a incorporação de 16 novas máquinas, adquiridas por meio de um investimento de R$ 1 milhão destinado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL). Os novos equipamentos substituem aparelhos antigos da unidade de sáude, trazendo mais conforto aos pacientes em tratamento.

Desde 2023, o hospital vem promovendo a reestruturação do setor de hemodiálise. Nesse período, 13 máquinas já haviam sido instaladas com recursos parlamentares, através da deputada. Com a nova entrega, a unidade passa a contar com 29 equipamentos atualizados, ampliando a capacidade operacional do serviço, que realiza mais de 200 procedimentos por dia.

“Apoiar as instituições de saúde, garantir dignidade no atendimento e proporcionar mais qualidade de vida às pessoas é uma das razões do meu mandato. Vamos continuar trabalhando para renovar integralmente os equipamentos necessários ao setor”, destacou a parlamentar.

Além das máquinas de hemodiálise, parte dos recursos destinados também foi aplicada na substituição do sistema de ar-condicionado do setor, medida que contribui para a melhoria das condições de atendimento e de trabalho para pacientes e profissionais.

Sidnei Martins de Oliveira, presidente do Grupo Santa Casa de Franca, comentou a importância dos recursos para o hospital.  “A deputada Graciela tem sido uma grande parceira da nossa instituição. Já foram mais de R$ 4,5 milhões destinados ao hospital, o que representa avanços concretos no atendimento prestado à população de Franca e região”.

A Santa Casa de Franca atende pacientes de 22 municípios da região.

