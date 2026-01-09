A Santa Casa de Franca concluiu a modernização do setor de hemodiálise com a incorporação de 16 novas máquinas, adquiridas por meio de um investimento de R$ 1 milhão destinado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL). Os novos equipamentos substituem aparelhos antigos da unidade de sáude, trazendo mais conforto aos pacientes em tratamento.
Desde 2023, o hospital vem promovendo a reestruturação do setor de hemodiálise. Nesse período, 13 máquinas já haviam sido instaladas com recursos parlamentares, através da deputada. Com a nova entrega, a unidade passa a contar com 29 equipamentos atualizados, ampliando a capacidade operacional do serviço, que realiza mais de 200 procedimentos por dia.
“Apoiar as instituições de saúde, garantir dignidade no atendimento e proporcionar mais qualidade de vida às pessoas é uma das razões do meu mandato. Vamos continuar trabalhando para renovar integralmente os equipamentos necessários ao setor”, destacou a parlamentar.
Além das máquinas de hemodiálise, parte dos recursos destinados também foi aplicada na substituição do sistema de ar-condicionado do setor, medida que contribui para a melhoria das condições de atendimento e de trabalho para pacientes e profissionais.
Sidnei Martins de Oliveira, presidente do Grupo Santa Casa de Franca, comentou a importância dos recursos para o hospital. “A deputada Graciela tem sido uma grande parceira da nossa instituição. Já foram mais de R$ 4,5 milhões destinados ao hospital, o que representa avanços concretos no atendimento prestado à população de Franca e região”.
A Santa Casa de Franca atende pacientes de 22 municípios da região.
