A Francana enfrenta o Barra-SC na noite desta terça-feira, 6, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Júnior e pode garantir a classificação no Grupo 13 com uma rodada de antecipação. O jogo será às 18h15, no estádio "Lanchão", em Franca.
A Veterana estreou com vitória sobre o Esporte de Patos-PB (1 a 0) e soma 3 pontos na chave, ao lado do Cruzeiro. Como a equipe de Belo Horizonte venceu o Barra por 3 a 0 na primeira rodada, aparece na primeira colocação do Grupo.
O técnico da equipe francana, Lucas Bahia, deverá manter o mesmo time que venceu na estreia. O meia-atacante Kevin, que entrou bem no segundo tempo, inclusive anotando o gol do time, poderá aparecer entre os titulares.
Bahia sabe que o jogo deverá ser difícil, uma vez que o clube catarinense precisa se recuperar da derrota na estreia, mas está bastante confiante já classificação antecipada. “Vamos tentar já a classificação com uma rodada de antecedência”.
Na última rodada desta primeira fase, a Francana enfrentará o Cruzeiro. Nesta terça, os mineiros pegam o Esporte de Patos logo após a partida da Veterana, às 20h30, no Lanchão.
Em Patrocínio
O Grupo 14, cuja sede é em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca, realizou as partidas pela segunda rodada da Copinha nessa segunda-feira, 5. O anfitrião Meia-Noite perdeu para a Ponte Preta, por 2 a 0. Já o Coritiba goleou o Real-RR por 9 a 0.
A classificação no Grupo 14 aponta: Ponte Preta, com 6 pontos; Coritiba com 3; Meia-Noite, 1; e Real 0.
