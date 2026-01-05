Uma forte tempestade que atingiu Franca na noite desta segunda-feira, 5, causou alagamentos em pelo menos dois trechos das avenidas Chafic Facury e São Vicente, na região Sul da cidade. Nos pontos afetados, motoristas de dois carros ficaram ilhados.

Por causa do alagamento na avenida Chafic Facury, próximo ao Posto Estrela, um Toyota Corolla teve problemas mecânicos ao atravessar a água acumulada na via.

Os ocupantes do carro ficaram ilhados por alguns minutos. Com a redução da chuva e a baixa no nível da água, eles conseguiram sair do veículo e empurrá-lo até o posto de combustíveis. Ninguém ficou ferido.