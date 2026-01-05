Uma forte tempestade que atingiu Franca na noite desta segunda-feira, 5, causou alagamentos em pelo menos dois trechos das avenidas Chafic Facury e São Vicente, na região Sul da cidade. Nos pontos afetados, motoristas de dois carros ficaram ilhados.
Por causa do alagamento na avenida Chafic Facury, próximo ao Posto Estrela, um Toyota Corolla teve problemas mecânicos ao atravessar a água acumulada na via.
Os ocupantes do carro ficaram ilhados por alguns minutos. Com a redução da chuva e a baixa no nível da água, eles conseguiram sair do veículo e empurrá-lo até o posto de combustíveis. Ninguém ficou ferido.
De acordo com moradores da região, toda vez que chove forte o trecho volta a alagar.
Avenida São Vicente
No caso da avenida São Vicente, o motorista tentou passar, o carro "morreu" e ele precisou abandonar o veículo, abrigando-se em um posto.
O local fica atrás da lagoa do Clube AEC Castelinho, área já conhecida por recorrentes problemas em dias de chuva intensa. A água tomou parte da pista e causou transtornos ao trânsito.
Lentidão no trânsito
Há ainda relatos de lentidão e dificuldades para motoristas em outros trechos da região Sul durante a tempestade. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre desabrigados ou ocorrências com vítimas.
Os Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por moradores.
