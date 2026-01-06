Um acidente grave foi registrado na manhã desta terça-feira, 6, no Jardim Guanabara, em Franca. Um motorista que fugia da polícia não respeitou a sinalização de “pare” em um cruzamento e atingiu um motociclista de 55 anos, que seguia na via preferencial.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de uma picape Pampa estava com a habilitação vencida e entrou na alça de acesso ao bairro pela rodovia Cândido Portinari, onde ocorria uma blitz da Polícia Militar Rodoviária. Para evitar a abordagem, ele deu marcha a ré e saiu do local em alta velocidade, iniciando a fuga.

Durante a perseguição, o motorista cruzou a rua Benedito Merlino com a rua Professor Nicolau Del Monte sem parar no sinal de trânsito e acabou batendo com força no motociclista, que trabalha como mototaxista. Ele não transportava passageiro no momento da batida.