Estudantes de Franca que sonham em ingressar no ensino superior têm uma oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. O Cursinho Popular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) anunciou a abertura do processo seletivo para as turmas de 2026.

O projeto é 100% gratuito e as aulas são ministradas dentro do próprio campus da Unesp Franca. O foco é preparar os alunos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e para os principais vestibulares das universidades públicas do país.

240 Vagas

Ao todo, o cursinho oferece 240 vagas para novos alunos, divididas igualmente entre dois turnos para atender a diferentes rotinas.

120 vagas para o período diurno.

120 vagas para o período noturno.

Cronograma: como participar