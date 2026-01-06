Estudantes de Franca que sonham em ingressar no ensino superior têm uma oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. O Cursinho Popular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) anunciou a abertura do processo seletivo para as turmas de 2026.
O projeto é 100% gratuito e as aulas são ministradas dentro do próprio campus da Unesp Franca. O foco é preparar os alunos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e para os principais vestibulares das universidades públicas do país.
240 Vagas
Ao todo, o cursinho oferece 240 vagas para novos alunos, divididas igualmente entre dois turnos para atender a diferentes rotinas.
- 120 vagas para o período diurno.
- 120 vagas para o período noturno.
Cronograma: como participar
Quem deseja garantir uma vaga precisa ficar atento ao calendário, que envolve uma etapa on-line e outra presencial.
- Manifestação de interesse: o primeiro passo é preencher o formulário on-line (clique aqui).
- Inscrições presenciais: ocorrem de 12 a 16 de janeiro, diretamente na Unesp.
- Matrículas: de 23 a 27 de fevereiro.
- Início das aulas: marcado para 2 de março de 2026.
