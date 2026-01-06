06 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

OPORTUNIDADE

Unesp Franca abre 240 vagas para cursinho pré-vestibular gratuito

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Campus da Unesp Franca, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia
Campus da Unesp Franca, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia

Estudantes de Franca que sonham em ingressar no ensino superior têm uma oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. O Cursinho Popular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) anunciou a abertura do processo seletivo para as turmas de 2026.

O projeto é 100% gratuito e as aulas são ministradas dentro do próprio campus da Unesp Franca. O foco é preparar os alunos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e para os principais vestibulares das universidades públicas do país.

240 Vagas

Ao todo, o cursinho oferece 240 vagas para novos alunos, divididas igualmente entre dois turnos para atender a diferentes rotinas.

  • 120 vagas para o período diurno.
  • 120 vagas para o período noturno.

Cronograma: como participar

Quem deseja garantir uma vaga precisa ficar atento ao calendário, que envolve uma etapa on-line e outra presencial.

  • Manifestação de interesse: o primeiro passo é preencher o formulário on-line (clique aqui).
  • Inscrições presenciais: ocorrem de 12 a 16 de janeiro, diretamente na Unesp.
  • Matrículas: de 23 a 27 de fevereiro.
  • Início das aulas: marcado para 2 de março de 2026.

