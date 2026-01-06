Instituições conveniadas com o município de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais que irão atuar em creches e unidades de educação infantil. Os editais reúnem oportunidades para áreas pedagógicas e de apoio, com salários a partir de R$ 1,9 mil e benefícios que variam de acordo com cada instituição. As seleções incluem análise de currículo e entrevistas, e a contratação depende da apresentação da documentação exigida.
No Centro de Educação Infantil Santa Clara - Joaquim Franco da Rocha, há vagas para auxiliar de educação infantil e professor de inglês. Para auxiliar, são seis oportunidades, com salário de R$ 2 mil, jornada de 44 horas semanais e benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e assistência à saúde.
Podem participar candidatos formados em Pedagogia ou com curso Normal, além de estudantes do último ano ou com pelo menos 50% do curso concluído. O edital também prevê uma vaga para professor de inglês, na modalidade prestação de serviços, com pagamento de R$ 46,52 por aula e duas aulas semanais, voltada a profissionais com licenciatura específica ou Letras com habilitação.
As etapas e resultados são divulgados pelos canais oficiais da instituição, e a inscrição deve ser feita exclusivamente por meio eletrônico através do e-mail processoseletivoceisantaclara@gmail.com, dentro do prazo definido no edital que vai até sexta-feira, 9. A orientação é que o candidato acompanhe as atualizações pela página oficial da creche no Facebook e mantenha o contato informado atualizado, já que o retorno é feito diretamente pela instituição.
Outra instituição que abriu seleção é a Creche Futuro Feliz, que oferece vagas para auxiliar de educação infantil, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. Para auxiliar de educação infantil, o salário é de R$ 2 mil, com carga de 44 horas semanais, e podem concorrer graduados ou estudantes de Pedagogia com pelo menos metade do curso concluída. O cargo de auxiliar administrativo tem remuneração de R$ 1.920 e exige curso básico de qualificação ou curso técnico.
Já auxiliar de serviços gerais oferece salário de R$ 1.938,11 e exige ensino médio completo. Em todas as funções, os benefícios incluem cesta básica, assistência à saúde, seguro de vida e refeição na unidade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo envio de currículo entre 6 e 12 de janeiro, pelo e-mail crechefuturofeliz400@gmail.com ou pelo WhatsApp (16) 99151-1653, com identificação da vaga pretendida. O retorno aos candidatos selecionados ocorre por contato telefônico realizado pela própria instituição.
