Instituições conveniadas com o município de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais que irão atuar em creches e unidades de educação infantil. Os editais reúnem oportunidades para áreas pedagógicas e de apoio, com salários a partir de R$ 1,9 mil e benefícios que variam de acordo com cada instituição. As seleções incluem análise de currículo e entrevistas, e a contratação depende da apresentação da documentação exigida.

No Centro de Educação Infantil Santa Clara - Joaquim Franco da Rocha, há vagas para auxiliar de educação infantil e professor de inglês. Para auxiliar, são seis oportunidades, com salário de R$ 2 mil, jornada de 44 horas semanais e benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e assistência à saúde.

Podem participar candidatos formados em Pedagogia ou com curso Normal, além de estudantes do último ano ou com pelo menos 50% do curso concluído. O edital também prevê uma vaga para professor de inglês, na modalidade prestação de serviços, com pagamento de R$ 46,52 por aula e duas aulas semanais, voltada a profissionais com licenciatura específica ou Letras com habilitação.