07 de janeiro de 2026
MORADORES DE RUA

'Dormem no meio na rua e urinam na calçada. Não aguentamos mais'

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp GCN
Moradores em situação de rua na Vila Industrial
Moradores em situação de rua na Vila Industrial

A rotina de quem mora ou passa pela rua Professor José dos Reis Miranda Filho, na Vila Industrial, em Franca, tem sido de medo e incômodo. Moradores enviaram um pedido de socorro à reportagem do GCN/Sampi relatando uma série de transtornos causados por um grupo de pessoas em situação de rua que circula pela região.

Segundo as denúncias, a situação vai além da ocupação do espaço público. Os relatos apontam para ameaças a pedestres, consumo de drogas à luz do dia e brigas constantes durante a noite, perturbando o sossego da vizinhança.

O cenário descrito pelos moradores é caótico. Além da insegurança, há queixas sanitárias e de trânsito. "Tem gente dormindo no meio da rua e urinando na calçada. Não estamos aguentando mais, por favor, deem uma atenção", desabafou um denunciante.

O que diz a Prefeitura

Diante das reclamações, a equipe do portal GCN/Sampi entrou em contato com a administração municipal. A Secretaria de Ação Social informou que está ciente da situação e disse que uma equipe técnica será enviada ao local para realizar uma vistoria e adotar as providências necessárias de abordagem e acolhimento.

