A rotina de quem mora ou passa pela rua Professor José dos Reis Miranda Filho, na Vila Industrial, em Franca, tem sido de medo e incômodo. Moradores enviaram um pedido de socorro à reportagem do GCN/Sampi relatando uma série de transtornos causados por um grupo de pessoas em situação de rua que circula pela região.

Segundo as denúncias, a situação vai além da ocupação do espaço público. Os relatos apontam para ameaças a pedestres, consumo de drogas à luz do dia e brigas constantes durante a noite, perturbando o sossego da vizinhança.

O cenário descrito pelos moradores é caótico. Além da insegurança, há queixas sanitárias e de trânsito. "Tem gente dormindo no meio da rua e urinando na calçada. Não estamos aguentando mais, por favor, deem uma atenção", desabafou um denunciante.

O que diz a Prefeitura