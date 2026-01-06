06 de janeiro de 2026
Acidente entre duas motos é registrado na avenida Chico Júlio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Dois motociclistas se envolveram em um acidente na avenida Chico Júlio
Mais um acidente de trânsito foi registrado na avenida Chico Júlio, em Franca, na tarde dessa segunda-feira, 5. A colisão envolveu duas motocicletas que seguiam no mesmo sentido da via.

O acidente aconteceu por volta das 13h. Segundo informações apuradas pela reportagem, o motociclista que seguia à frente pelo lado esquerdo afirmou que sinalizou com a seta ao reduzir a velocidade para entrar em um estabelecimento comercial às margens da avenida.

Já o motociclista que vinha logo atrás, trafegando pelo lado direito da pista, disse que não percebeu a sinalização e seguiu em frente. Com isso, houve o choque entre as motos, provocando a queda dos dois condutores.

Com o impacto, as motocicletas caíram ao chão de forma semelhante a uma rasteira, segundo relatos de testemunhas. Os dois motociclistas sofreram diversas escoriações pelo corpo, mas não apresentaram ferimentos graves e estavam conscientes após o acidente.

As motocicletas ficaram danificadas, e o trânsito precisou ser parcialmente controlado no local.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil irá analisar as informações e imagens disponíveis para identificar quem foi o responsável pelo acidente.

O dono de um comércio próximo ao acidente afirma que essas batidas são frequentes. "Precisamos de uma lombofaixa, direto tem acidente aqui, os carros, as motos, passam correndo muito."

