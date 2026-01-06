Mais um acidente de trânsito foi registrado na avenida Chico Júlio, em Franca, na tarde dessa segunda-feira, 5. A colisão envolveu duas motocicletas que seguiam no mesmo sentido da via.

O acidente aconteceu por volta das 13h. Segundo informações apuradas pela reportagem, o motociclista que seguia à frente pelo lado esquerdo afirmou que sinalizou com a seta ao reduzir a velocidade para entrar em um estabelecimento comercial às margens da avenida.

Já o motociclista que vinha logo atrás, trafegando pelo lado direito da pista, disse que não percebeu a sinalização e seguiu em frente. Com isso, houve o choque entre as motos, provocando a queda dos dois condutores.