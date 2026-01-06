Mais um acidente de trânsito foi registrado na avenida Chico Júlio, em Franca, na tarde dessa segunda-feira, 5. A colisão envolveu duas motocicletas que seguiam no mesmo sentido da via.
O acidente aconteceu por volta das 13h. Segundo informações apuradas pela reportagem, o motociclista que seguia à frente pelo lado esquerdo afirmou que sinalizou com a seta ao reduzir a velocidade para entrar em um estabelecimento comercial às margens da avenida.
Já o motociclista que vinha logo atrás, trafegando pelo lado direito da pista, disse que não percebeu a sinalização e seguiu em frente. Com isso, houve o choque entre as motos, provocando a queda dos dois condutores.
Com o impacto, as motocicletas caíram ao chão de forma semelhante a uma rasteira, segundo relatos de testemunhas. Os dois motociclistas sofreram diversas escoriações pelo corpo, mas não apresentaram ferimentos graves e estavam conscientes após o acidente.
As motocicletas ficaram danificadas, e o trânsito precisou ser parcialmente controlado no local.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil irá analisar as informações e imagens disponíveis para identificar quem foi o responsável pelo acidente.
O dono de um comércio próximo ao acidente afirma que essas batidas são frequentes. "Precisamos de uma lombofaixa, direto tem acidente aqui, os carros, as motos, passam correndo muito."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.