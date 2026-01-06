Veja o obituário desta terça-feira, 6, em Franca:
Nome: Paulo Pereira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Paulo Melchiades de Freitas
Idade: 84 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Davina Moretti Roncari
Idade: 88 anos
Local do velório: Velório São Judas Tadeu
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.