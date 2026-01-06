Veja o obituário desta terça-feira, 6, em Franca:

Nome: Paulo Pereira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Paulo Melchiades de Freitas

Idade: 84 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h