Mais um ponto de descarte irregular de lixo foi flagrado em Franca, gerando revolta entre moradores. A denúncia aponta para a criação de um "lixão" clandestino no final da Avenida José Moisés Pereira, no Núcleo Agrícola Alpha.

Segundo relatos enviados à reportagem, o problema se concentra no trecho final da via. A avenida, que dá acesso à rodovia Ronan Rocha, continua por alguns metros até terminar em uma área de mata (sem saída). É justamente neste ponto isolado que o lixo tem sido abandonado.

Prazo para limpeza

Diante da denúncia, o Departamento de Vigilância em Saúde informou que já tomou providências. O proprietário do terreno foi identificado e devidamente notificado.