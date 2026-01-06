Mais um ponto de descarte irregular de lixo foi flagrado em Franca, gerando revolta entre moradores. A denúncia aponta para a criação de um "lixão" clandestino no final da Avenida José Moisés Pereira, no Núcleo Agrícola Alpha.
Segundo relatos enviados à reportagem, o problema se concentra no trecho final da via. A avenida, que dá acesso à rodovia Ronan Rocha, continua por alguns metros até terminar em uma área de mata (sem saída). É justamente neste ponto isolado que o lixo tem sido abandonado.
Prazo para limpeza
Diante da denúncia, o Departamento de Vigilância em Saúde informou que já tomou providências. O proprietário do terreno foi identificado e devidamente notificado.
A legislação municipal prevê um prazo de 15 dias para que o responsável efetue a limpeza completa da área. Caso a ordem não seja cumprida dentro do tempo estipulado, o proprietário estará sujeito à aplicação de multa.
