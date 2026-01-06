Quem trafega pelas principais vias de Franca deve ter notado uma movimentação de equipes de trânsito nos últimos dias. A Secretaria de Segurança intensificou os trabalhos de revitalização da sinalização viária em pontos estratégicos da cidade.

Os serviços, que começaram na última semana na avenida Presidente Vargas, continuaram nesta segunda-feira, 5. Além desta arterial, as melhorias chegaram ao Centro (ruas Voluntários da Franca e General Osório) e à Vila Industrial (Alameda Arminda Nogueira).

No Jardim Alvorada, o foco foi o cruzamento das avenidas Paulo VI e Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, que recebeu novas placas de orientação.

Balanço das obras