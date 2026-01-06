Quem trafega pelas principais vias de Franca deve ter notado uma movimentação de equipes de trânsito nos últimos dias. A Secretaria de Segurança intensificou os trabalhos de revitalização da sinalização viária em pontos estratégicos da cidade.
Os serviços, que começaram na última semana na avenida Presidente Vargas, continuaram nesta segunda-feira, 5. Além desta arterial, as melhorias chegaram ao Centro (ruas Voluntários da Franca e General Osório) e à Vila Industrial (Alameda Arminda Nogueira).
No Jardim Alvorada, o foco foi o cruzamento das avenidas Paulo VI e Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, que recebeu novas placas de orientação.
Balanço das obras
A Prefeitura divulgou um balanço dos serviços realizados na malha urbana no último ano. Os números mostram o tamanho da intervenção para tentar organizar o fluxo e garantir segurança:
- Sinalização Vertical: foram instaladas ou substituídas cerca de 2.400 placas de trânsito.
- Sinalização Horizontal: foram revitalizados 125 mil m² de pintura de solo, incluindo faixas de pedestres, inscrições de "PARE" e pinturas zebradas.
O objetivo das ações, segundo a pasta, é melhorar a visibilidade para motoristas e pedestres, reduzindo riscos de acidentes.
