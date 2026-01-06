06 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MELHORIAS

Sinalização é reforçada na Presidente Vargas e ruas do Centro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Prefeitura realiza pintura da sinalização de trânsito
Prefeitura realiza pintura da sinalização de trânsito

Quem trafega pelas principais vias de Franca deve ter notado uma movimentação de equipes de trânsito nos últimos dias. A Secretaria de Segurança intensificou os trabalhos de revitalização da sinalização viária em pontos estratégicos da cidade.

Os serviços, que começaram na última semana na avenida Presidente Vargas, continuaram nesta segunda-feira, 5. Além desta arterial, as melhorias chegaram ao Centro (ruas Voluntários da Franca e General Osório) e à Vila Industrial (Alameda Arminda Nogueira).

No Jardim Alvorada, o foco foi o cruzamento das avenidas Paulo VI e Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, que recebeu novas placas de orientação.

Balanço das obras

A Prefeitura divulgou um balanço dos serviços realizados na malha urbana no último ano. Os números mostram o tamanho da intervenção para tentar organizar o fluxo e garantir segurança:

  • Sinalização Vertical: foram instaladas ou substituídas cerca de 2.400 placas de trânsito.
  • Sinalização Horizontal: foram revitalizados 125 mil m² de pintura de solo, incluindo faixas de pedestres, inscrições de "PARE" e pinturas zebradas.

O objetivo das ações, segundo a pasta, é melhorar a visibilidade para motoristas e pedestres, reduzindo riscos de acidentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários