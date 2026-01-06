Um homem de 42 anos foi contido por moradores enquanto tentava furtar fiações e ferramentas de uma residência na Vila Nicácio, em Franca, na noite dessa segunda-feira, 5.
A Polícia Militar foi acionada por populares, que informaram que um suspeito havia invadido uma casa e já estava detido pelos próprios moradores, que aguardavam a chegada da viatura no local.
Os policiais se deslocaram até a casa, onde encontraram o homem deitado no chão, cercado por moradores. Ele apresentava escoriações pelo corpo, inclusive na região da cabeça, e afirmou que teria sido agredido por populares durante a contenção.
Com o suspeito, os agentes encontraram duas mochilas contendo diversos objetos - ferramentas, como chaves de fenda, chaves Philips e alicates; 15 tomadas; mais de 16 metros de fiação elétrica e quatro torneiras
Questionado pelos policiais, o homem afirmou que entrou na residência por acreditar que o imóvel estava desocupado. Ele alegou ainda que teria entrado no local apenas para dormir, dizendo que já havia dormido na casa em outras ocasiões.
O suspeito também confessou que acessou o imóvel escalando os muros da residência.
A proprietária do imóvel foi acionada e compareceu ao local, onde reconheceu os objetos encontrados com o suspeito como pertencentes à residência. Ela relatou ainda que, em outra ocasião, outras torneiras já haviam sido furtadas do imóvel.
As ferramentas e demais itens foram apreendidos pela polícia, e o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto.
Devido aos ferimentos apresentados, o suspeito foi levado inicialmente ao Pronto-socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, apresentado ao delegado de plantão e, posteriormente, transferido para a Penitenciária de Franca, onde permanecerá à disposição da Justiça.
