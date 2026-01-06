Um homem de 42 anos foi contido por moradores enquanto tentava furtar fiações e ferramentas de uma residência na Vila Nicácio, em Franca, na noite dessa segunda-feira, 5.

A Polícia Militar foi acionada por populares, que informaram que um suspeito havia invadido uma casa e já estava detido pelos próprios moradores, que aguardavam a chegada da viatura no local.

Os policiais se deslocaram até a casa, onde encontraram o homem deitado no chão, cercado por moradores. Ele apresentava escoriações pelo corpo, inclusive na região da cabeça, e afirmou que teria sido agredido por populares durante a contenção.