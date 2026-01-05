Um motociclista de 29 anos ficou ferido na noite desta segunda-feira, 5, após bater em uma árvore que havia caído durante a chuva na avenida São Francisco de Assis, no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca.

A árvore caiu durante a tempestade que atingiu Franca na noite desta segunda-feira. O motociclista não teria percebido os galhos na avenida e bateu na árvore.

Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".