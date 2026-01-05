Uma barraca usada por pessoas em situação de rua na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca, foi alvo de reclamações na sexta-feira, 2. Segundo o denunciante, pessoas utilizam o espaço há, pelo menos, sete meses.

A situação teria se agravado nos últimos cinco meses. O local, que inicialmente abrigava apenas uma barraca, passou a ser utilizado para o acúmulo de resíduos.

"É uma vergonha uma cidade como Franca permitir uma situação onde um morador de rua toma conta e transforma o canteiro, que antes era local de crianças brincarem e idosos passearem, em um local insalubre, com lixo e bichos", disse o denunciante, que preferiu não ser identificado.