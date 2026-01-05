Uma barraca usada por pessoas em situação de rua na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca, foi alvo de reclamações na sexta-feira, 2. Segundo o denunciante, pessoas utilizam o espaço há, pelo menos, sete meses.
A situação teria se agravado nos últimos cinco meses. O local, que inicialmente abrigava apenas uma barraca, passou a ser utilizado para o acúmulo de resíduos.
"É uma vergonha uma cidade como Franca permitir uma situação onde um morador de rua toma conta e transforma o canteiro, que antes era local de crianças brincarem e idosos passearem, em um local insalubre, com lixo e bichos", disse o denunciante, que preferiu não ser identificado.
A avenida Adhemar Pereira de Barros conecta bairros da região Leste da cidade, desde as imediações da avenida Presidente Vargas até a rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).
Prefeitura de Franca
Em nota, a Secretaria Municipal de Ação Social afirmou que realizou uma busca no local, orientou e ofertou às pessoas em situação de rua presentes os serviços oferecidos pela prefeitura.
A secretaria destacou que as ações de orientação e encaminhamento são realizadas de forma contínua, sem interrupções, em todas as regiões da cidade.
O Serviço de Abordagem Social pode ser acionado através do telefone (16) 99965-6571.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.