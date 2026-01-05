05 de janeiro de 2026
EM FRANCA

Barraca na avenida Adhemar de Barros vira alvo de reclamações

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Barraca estabelecida em canteiro na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca
Barraca estabelecida em canteiro na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca

Uma barraca usada por pessoas em situação de rua na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca, foi alvo de reclamações na sexta-feira, 2. Segundo o denunciante, pessoas utilizam o espaço há, pelo menos, sete meses.

A situação teria se agravado nos últimos cinco meses. O local, que inicialmente abrigava apenas uma barraca, passou a ser utilizado para o acúmulo de resíduos.

"É uma vergonha uma cidade como Franca permitir uma situação onde um morador de rua toma conta e transforma o canteiro, que antes era local de crianças brincarem e idosos passearem, em um local insalubre, com lixo e bichos", disse o denunciante, que preferiu não ser identificado.

A avenida Adhemar Pereira de Barros conecta bairros da região Leste da cidade, desde as imediações da avenida Presidente Vargas até a rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

Prefeitura de Franca 

Em nota, a Secretaria Municipal de Ação Social afirmou que realizou uma busca no local, orientou e ofertou às pessoas em situação de rua presentes os serviços oferecidos pela prefeitura.

A secretaria destacou que as ações de orientação e encaminhamento são realizadas de forma contínua, sem interrupções, em todas as regiões da cidade.

O Serviço de Abordagem Social pode ser acionado através do telefone (16) 99965-6571.

