A Francana realizou uma assembleia nesta segunda-feira, 5, para discutir o possível afastamento do presidente Rafael Olavo Mendes Diniz. A reunião foi marcada por longa discussão entre as partes, que chegaram a um acordo. O Conselho Deliberativo decidiu acatar a proposta do mandatário e prorrogou o prazo para a apresentação das contas referentes ao seu mandato, de 2022 a 2025.

Ficou definido que Rafael terá uma semana para apresentar o plano de trabalho, com os valores estimados para a disputa do Campeonato Paulista Série A3, que começa no dia 25 deste mês. Além disso, terá 30 dias para apresentar o balanço financeiro de 2022 e 2023, e 60 dias para entregar a documentação referente aos anos de 2024 e 2025.

A reunião foi tensa. Uma parte apoiava Rafael Diniz e a outra, principalmente os novos conselheiros, exigia a prestação de contas imediata, sob o risco de destituição. Todos os jogadores e membros da comissão técnica que já vinham treinando para a A3 estiveram presentes na assembleia em apoio a Rafael Diniz.