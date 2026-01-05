O programa Emprega Franca divulgou, nesta segunda-feira, 5, 73 vagas de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são para candidatos com ou sem experiência e incluem cargos como assistente administrativo, vendedor e motorista de ônibus.

Há vagas para motorista de transporte coletivo. A empresa oferece salário compatível com a função, além de benefícios como vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios. Não é exigida experiência anterior, mas os interessados precisam ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias D ou E.

Para se candidatar às vagas de motorista, o currículo deve ser enviado para o e-mail recrutamento@movfranca.com.br ou pelo WhatsApp (16) 99602-7543. A seleção será feita por meio de entrevistas e teste prático, com contratação imediata.