O programa Emprega Franca divulgou, nesta segunda-feira, 5, 73 vagas de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são para candidatos com ou sem experiência e incluem cargos como assistente administrativo, vendedor e motorista de ônibus.
Há vagas para motorista de transporte coletivo. A empresa oferece salário compatível com a função, além de benefícios como vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios. Não é exigida experiência anterior, mas os interessados precisam ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias D ou E.
Para se candidatar às vagas de motorista, o currículo deve ser enviado para o e-mail recrutamento@movfranca.com.br ou pelo WhatsApp (16) 99602-7543. A seleção será feita por meio de entrevistas e teste prático, com contratação imediata.
Na área de vendas, um processo seletivo será realizado nesta terça-feira, 6, das 9h às 14h, para a contratação de assistente. A seleção acontece na sede do Emprega Franca, localizada em um prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem comparecer ao Emprega Franca com documentos pessoais e currículo, impresso ou em PDF. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
As oportunidades também podem ser consultadas diariamente no site da Prefeitura de Franca.
