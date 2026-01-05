Os moradores de Franca já começaram a receber os boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026. Segundo a Prefeitura, quem optar pelo pagamento à vista pode garantir desconto de até 10%, desde que quite o imposto até o dia 15 de janeiro.
Também é possível obter 5% de abatimento para quem pagar até 19 de fevereiro. Já a quitação em parcela única, sem desconto, poderá ser feita até 16 de março.
Ao todo, foram emitidos 185,5 mil carnês, que estão sendo entregues nos endereços cadastrados no município. As guias também podem ser emitidas pela internet, no site da Prefeitura de Franca, mediante a informação do número de cadastro do imóvel, disponível em boletos de anos anteriores.
Os boletos contam com QR Code, que permite o pagamento via PIX pelo aplicativo do banco. Para quem prefere parcelar, o pagamento poderá ser dividido a partir de março, com vencimentos até outubro, conforme o valor do tributo.
Prêmios para quem mantém o imposto em dia
Além dos descontos, os contribuintes que quitarem o IPTU dentro do prazo poderão concorrer a prêmios por meio do projeto “IPTU em Dia”. Em 2026, o valor total chega a R$ 174,4 mil, dividido em dois sorteios de R$ 87,2 mil cada, realizados pela Loteria Federal.
O primeiro sorteio será destinado a quem pagar o imposto à vista até março. O segundo vai contemplar os contribuintes que optarem pelo parcelamento e estiverem com os pagamentos em dia até dezembro.
