Os moradores de Franca já começaram a receber os boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026. Segundo a Prefeitura, quem optar pelo pagamento à vista pode garantir desconto de até 10%, desde que quite o imposto até o dia 15 de janeiro.

Também é possível obter 5% de abatimento para quem pagar até 19 de fevereiro. Já a quitação em parcela única, sem desconto, poderá ser feita até 16 de março.

Ao todo, foram emitidos 185,5 mil carnês, que estão sendo entregues nos endereços cadastrados no município. As guias também podem ser emitidas pela internet, no site da Prefeitura de Franca, mediante a informação do número de cadastro do imóvel, disponível em boletos de anos anteriores.