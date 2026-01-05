O cachorro Duque está desaparecido há 15 dias, desde que fugiu de casa na rua Carlos de Vilhena, na região da Vila Chico Júlio, em Franca. A família segue à sua procura.
Segundo os tutores, desde o desaparecimento o animal teria sido visto em diferentes pontos da cidade. No entanto, sempre que alguém tenta se aproximar para segurá-lo, Duque foge novamente.
Por ser um cachorro de porte grande, muitas pessoas ficam com medo de contê-lo, o que tem dificultado o resgate. A família afirma que o animal é dócil, mas está assustado por estar longe de casa há dias.
Duque tem cinco anos, é marrom e desapareceu no dia 21 de dezembro. O caso tem causado grande sofrimento à família, especialmente à tutora do animal. De acordo com a nora, a tutora se apegou ainda mais aos cães após a morte do filho.
A família pede ajuda da população para localizar Duque. Quem tiver informações ou conseguir segurá-lo com segurança pode entrar em contato pelo telefone (16) 99404-5155 ou (16) 99213-1006.
