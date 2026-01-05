Um homem de 46 anos morreu afogado após cair de uma moto aquática (jet ski) no rio Grande, em Miguelópolis, cidade conhecida como destino turístico na região de Franca. O corpo de Márcio Souza Santos, morador de Americana (SP), foi encontrado na manhã de sábado, 3.

Nesta segunda-feira, 5, o portal GCN/Sampi teve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que Márcio cai na água e se debate, tentando se manter à tona antes de desaparecer nas águas do rio.

As imagens mostram o instante em que o turista perde o controle do jet ski, cai no rio Grande e passa a se debater, indicando dificuldade para nadar. O acidente aconteceu na sexta-feira, 2, pouco tempo depois de ele entrar no rio para passear com a moto aquática.