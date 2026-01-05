Um homem de 46 anos morreu afogado após cair de uma moto aquática (jet ski) no rio Grande, em Miguelópolis, cidade conhecida como destino turístico na região de Franca. O corpo de Márcio Souza Santos, morador de Americana (SP), foi encontrado na manhã de sábado, 3.
Nesta segunda-feira, 5, o portal GCN/Sampi teve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que Márcio cai na água e se debate, tentando se manter à tona antes de desaparecer nas águas do rio.
As imagens mostram o instante em que o turista perde o controle do jet ski, cai no rio Grande e passa a se debater, indicando dificuldade para nadar. O acidente aconteceu na sexta-feira, 2, pouco tempo depois de ele entrar no rio para passear com a moto aquática.
Pessoas que estavam próximas tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram alcançá-la a tempo. Em seguida, Márcio acabou afundando e desapareceu.
Logo após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros de Ituverava e da Polícia Ambiental iniciaram as buscas, que seguiram até o anoitecer de sexta-feira, porém sem sucesso.
Na manhã de sábado, familiares da vítima avistaram o corpo boiando no rio e acionaram as autoridades.
Equipes da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Perícia Técnica estiveram no local para os procedimentos necessários.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para exames no IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado pela Polícia Civil.
Uma das principais suspeitas levantadas por testemunhas é que o turista não utilizava o plug de segurança, dispositivo preso ao braço do condutor que desliga automaticamente o jet ski em caso de queda. Sem o equipamento, a moto aquática pode continuar em movimento, dificultando o resgate.
Segundo informações apuradas, Márcio havia acabado de chegar a Miguelópolis, não teria ingerido bebida alcoólica e decidiu entrar no rio para passear de jet ski.
Durante a tentativa de salvamento, uma mulher chegou a entrar na água para resgatar a moto aquática e tentar retornar até a vítima, enquanto outras pessoas nadaram em sua direção. No entanto, quando chegaram ao local, já era tarde.
