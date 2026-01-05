05 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Turista morre afogado após cair de jet ski no rio Grande

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Márcio estava na moto aquática quando caiu no meio do rio Grande, em Miguelópolis
Márcio estava na moto aquática quando caiu no meio do rio Grande, em Miguelópolis

Um homem de 46 anos morreu afogado após cair de uma moto aquática (jet ski) no rio Grande, em Miguelópolis, cidade conhecida como destino turístico na região de Franca. O corpo de Márcio Souza Santos, morador de Americana (SP), foi encontrado na manhã de sábado, 3.

Nesta segunda-feira, 5, o portal GCN/Sampi teve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que Márcio cai na água e se debate, tentando se manter à tona antes de desaparecer nas águas do rio.

As imagens mostram o instante em que o turista perde o controle do jet ski, cai no rio Grande e passa a se debater, indicando dificuldade para nadar. O acidente aconteceu na sexta-feira, 2, pouco tempo depois de ele entrar no rio para passear com a moto aquática.

Pessoas que estavam próximas tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram alcançá-la a tempo. Em seguida, Márcio acabou afundando e desapareceu.

Logo após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros de Ituverava e da Polícia Ambiental iniciaram as buscas, que seguiram até o anoitecer de sexta-feira, porém sem sucesso.

Na manhã de sábado, familiares da vítima avistaram o corpo boiando no rio e acionaram as autoridades.

Equipes da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Perícia Técnica estiveram no local para os procedimentos necessários.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para exames no IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Uma das principais suspeitas levantadas por testemunhas é que o turista não utilizava o plug de segurança, dispositivo preso ao braço do condutor que desliga automaticamente o jet ski em caso de queda. Sem o equipamento, a moto aquática pode continuar em movimento, dificultando o resgate.

Segundo informações apuradas, Márcio havia acabado de chegar a Miguelópolis, não teria ingerido bebida alcoólica e decidiu entrar no rio para passear de jet ski.

Durante a tentativa de salvamento, uma mulher chegou a entrar na água para resgatar a moto aquática e tentar retornar até a vítima, enquanto outras pessoas nadaram em sua direção. No entanto, quando chegaram ao local, já era tarde.

