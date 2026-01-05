O trabalhador rural de 44 anos, apontado como o causador do acidente de trânsito que resultou na morte de José Luiz Mendonça, de 70 anos, no Jardim Aeroporto III, em Franca, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 5.

O homem compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi ouvido pelas autoridades. Em depoimento, ele afirmou que não teria visto a sinalização de parada obrigatória no cruzamento da rua Julieta Mendes Enciso, o que o levou a avançar o sinal de “pare”.

Ainda segundo o relato, o condutor afirmou que não parou para prestar socorro por medo, alegando que não percebeu, naquele momento, a gravidade do acidente nem que alguém havia sido atingido.