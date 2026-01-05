O trabalhador rural de 44 anos, apontado como o causador do acidente de trânsito que resultou na morte de José Luiz Mendonça, de 70 anos, no Jardim Aeroporto III, em Franca, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 5.
O homem compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi ouvido pelas autoridades. Em depoimento, ele afirmou que não teria visto a sinalização de parada obrigatória no cruzamento da rua Julieta Mendes Enciso, o que o levou a avançar o sinal de “pare”.
Ainda segundo o relato, o condutor afirmou que não parou para prestar socorro por medo, alegando que não percebeu, naquele momento, a gravidade do acidente nem que alguém havia sido atingido.
Ele declarou também que, ao olhar para os lados antes de atravessar o cruzamento, não viu nenhum veículo se aproximando. Segundo sua versão, quando já estava finalizando a travessia, a motocicleta acabou colidindo contra o para-choque de sua Ford EcoSport.
O acusado afirmou ainda que não viu o motociclista cair, tampouco percebeu que o impacto teria atingido outra pessoa que estava na calçada.
Durante o depoimento, o motorista disse que conhecia José Luiz Mendonça, pois já haviam trabalhado juntos anteriormente, e declarou estar arrependido, pedindo desculpas à família da vítima.
Após ser ouvido, o homem foi liberado, já que não havia situação de flagrante. No entanto, ele deverá responder pelos crimes de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e omissão de socorro.
O motociclista de 30 anos, que também ficou ferido no acidente, continua internado na Santa Casa de Franca. Segundo informações médicas, ele apresenta quadro estável, não corre risco de morte e a previsão é de alta nos próximos dias.
Relembre o caso
O acidente ocorreu por volta das 18h da última quinta-feira 1º. José Luiz Mendonça estava sentado na porta de sua casa, como fazia habitualmente, quando foi atingido após a colisão entre um carro e uma motocicleta.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor da Ford EcoSport avançou o sinal de parada obrigatória e atingiu o motociclista, que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da moto e acabou atingindo o idoso na calçada.
Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram as duas vítimas, que foram encaminhadas com vida à Santa Casa de Franca. Apesar do atendimento médico, José Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
