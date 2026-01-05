Uma loja de salgados, localizada na rua Francisco Marques, zona oeste de Franca, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira, 5. O crime reacende o alerta sobre a insegurança na região, já que, segundo o proprietário, esta é a quarta vez que o estabelecimento é invadido por criminosos.

Em um dos casos anteriores, a situação foi ainda mais grave: a loja estava aberta e um homem, armado com um simulacro de arma de fogo, ameaçou um funcionário durante a ação criminosa.

O furto mais recente aconteceu por volta das 3h da manhã. Câmeras de segurança registraram toda a ação do suspeito, que estava vestido com moletom com capuz, bermuda e tênis.