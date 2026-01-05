Uma loja de salgados, localizada na rua Francisco Marques, zona oeste de Franca, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira, 5. O crime reacende o alerta sobre a insegurança na região, já que, segundo o proprietário, esta é a quarta vez que o estabelecimento é invadido por criminosos.
Em um dos casos anteriores, a situação foi ainda mais grave: a loja estava aberta e um homem, armado com um simulacro de arma de fogo, ameaçou um funcionário durante a ação criminosa.
O furto mais recente aconteceu por volta das 3h da manhã. Câmeras de segurança registraram toda a ação do suspeito, que estava vestido com moletom com capuz, bermuda e tênis.
As imagens mostram o momento em que o homem força a porta de vidro do estabelecimento para tentar arrombá-la. Utilizando um objeto semelhante a uma chave de fenda, ele coloca o item na fechadura e faz força até conseguir abrir.
Em seguida, o criminoso passa a forçar a grade de proteção. Sentado no chão, ele apoia os pés na grade e usa as mãos para puxá-la, até conseguir soltar parte da estrutura. Após abrir um espaço, ele se arrasta pelo chão e entra no local por um pequeno espaço que ele conseguiu abrir.
Já dentro da loja, o suspeito vasculha caixas, gavetas e armários. Por sorte, o proprietário não havia deixado dinheiro no estabelecimento.
Mesmo assim, o prejuízo foi significativo. O criminoso levou uma caixa de ferramentas, furadeira, parafusadeira com brocas e chaves, além de dois bonés e uma balança. Também houve danos na porta de vidro e na grade, o que aumentou ainda mais o prejuízo financeiro.
“A insegurança que ficamos aqui é muito grande. Foi a quarta vez que entraram na loja. Precisamos de mais respaldo”, desabafou o proprietário da salgaderia.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na investigação. Até o momento, o suspeito não foi identificado, e o caso segue sob apuração.
