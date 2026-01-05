Após o recesso de fim de ano, o Sesi Franca Basquete retoma as atividades com uma agenda "abarrotada" em janeiro. A equipe terá compromissos em três competições ao mesmo tempo e um calendário apertado, com oito partidas no mês. Os jogos serão pelo início do segundo turno do NBB (Novo Basquete Brasil), pela sequência da BCLA (Basketball Champions League Américas) e pela estreia na Copa Super 8.
O time do técnico Helinho Garcia terá dois compromissos pelo NBB em casa: contra o Osasco, nesta quinta-feira, 8, às 19h30, e contra o Pinheiros, neste sábado, 10, às 17h, válidos pela fase regular da competição nacional.
Depois, a equipe focará nos jogos pela BCLA, com Franca sediando a segunda janela do grupo D da competição, com partidas no ginásio "Pedrocão". O Sesi Franca enfrentará a Universidade de Concepción, do Chile, dia 14, e pegará o Instituto de Córdoba, da Argentina, dia 16. A terceira janela será em fevereiro, na Argentina. Os dois primeiros colocados da chave avançam na disputa.
Em seguida, o time retorna ao NBB com dois jogos no Sul do país, contra o União Corinthians, dia 19, e diante do Caxias, dia 21.
A sequência encerra com a disputa da Copa Super 8. O adversário do Franca nas quartas de final do Super 8 será o Brasília, em jogo único, marcado para o dia 25, às 17h, no Pedrocão. Os outros confrontos do Super 8 são: Flamengo x São José, Minas x Corinthians-SP e Pinheiros x Paulistano. O campeão garante vaga na próxima edição da BCLA.
