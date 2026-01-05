O francano Lucas Ricci Maia, policial militar e estudante de nutrição, decidiu transformar a própria vida: primeiro para superar a obesidade e recuperar a saúde e, depois, pelo desejo de se desafiar novamente.

Após pesar mais de 155 quilos, ele eliminou 58 kg sem cirurgia e, em dezembro, estreou em uma competição de fisiculturismo em São Paulo (SP), no Raposo Shopping, no evento Favela Classic. Saiu do palco com o Troféu Superação e duas medalhas: nas categorias Bodybuilding Estreantes e Bodybuilding acima de 102 kg.

A virada começou quando o dia a dia passou a cobrar um preço alto. "Percebi que não conseguia mais fazer tarefas simples, ficava ofegante, sentia dores nos joelhos e minha saúde piorava. Também vi que estava entrando em depressão. Decidi mudar", contou.