O francano Lucas Ricci Maia, policial militar e estudante de nutrição, decidiu transformar a própria vida: primeiro para superar a obesidade e recuperar a saúde e, depois, pelo desejo de se desafiar novamente.
Após pesar mais de 155 quilos, ele eliminou 58 kg sem cirurgia e, em dezembro, estreou em uma competição de fisiculturismo em São Paulo (SP), no Raposo Shopping, no evento Favela Classic. Saiu do palco com o Troféu Superação e duas medalhas: nas categorias Bodybuilding Estreantes e Bodybuilding acima de 102 kg.
A virada começou quando o dia a dia passou a cobrar um preço alto. "Percebi que não conseguia mais fazer tarefas simples, ficava ofegante, sentia dores nos joelhos e minha saúde piorava. Também vi que estava entrando em depressão. Decidi mudar", contou.
Foram dois anos e meio de emagrecimento "na raça", com disciplina na alimentação e no treino.
No ano passado, Lucas decidiu ir além. "Queria provar que a gente consegue alcançar o que parece impossível. O desafio de competir foi, principalmente, mental: forjar a disciplina e me tornar uma versão melhor de mim."
A preparação durou cinco meses, sob orientação do treinador Robson Cássio. A rotina incluiu treinos específicos e dieta rigorosa — um processo que ele descreve como exigente e, muitas vezes, solitário.
O apoio foi decisivo. “Na fase do emagrecimento, minha família foi fundamental. Na preparação, se não fosse minha namorada, Renata Bittarello, eu não teria continuado. Ela esteve comigo em tudo”.
Aos 40 anos — aniversário em 24 de janeiro — Lucas planeja seguir competindo e transformar a própria história em ferramenta de inspiração. Ele cursa nutrição, começou a atuar como palestrante motivacional e prepara um livro sobre disciplina e alta performance, projeto que batizou de “Da obesidade aos palcos”.
Mais do que formar atletas, ele diz que quer mostrar que a mudança é possível. "Meu objetivo é ajudar pessoas a entender que elas podem. Quando existe propósito, o impossível é só uma opinião."
