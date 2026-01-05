Os francanos que completam 18 anos em 2026 já podem — e devem — acertar as contas com a pátria. Teve início na última quinta-feira, 1º, o período de Alistamento Militar, que segue aberto até o dia 30 de junho.

O processo é obrigatório para homens, inclusive para quem mora no exterior. Quem perder o prazo terá de pagar multa e só voltará à seleção no ano seguinte, ficando em débito com o Serviço Militar.

Como fazer?

A forma mais rápida é pela internet. Basta acessar o site do Alistamento Online (clique aqui) e utilizar o login da plataforma Gov.br.