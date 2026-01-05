Os francanos que completam 18 anos em 2026 já podem — e devem — acertar as contas com a pátria. Teve início na última quinta-feira, 1º, o período de Alistamento Militar, que segue aberto até o dia 30 de junho.
O processo é obrigatório para homens, inclusive para quem mora no exterior. Quem perder o prazo terá de pagar multa e só voltará à seleção no ano seguinte, ficando em débito com o Serviço Militar.
Como fazer?
A forma mais rápida é pela internet. Basta acessar o site do Alistamento Online (clique aqui) e utilizar o login da plataforma Gov.br.
Para quem não tem acesso à internet ou prefere o atendimento presencial, é possível comparecer à JSM (Junta de Serviço Militar) mais próxima da residência (consulte aqui), levando:
- Certidão de nascimento ou casamento;
- RG ou Carteira de Trabalho;
- Comprovante de residência recente.
Mulheres nas Forças Armadas
Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto para mulheres, de forma voluntária.
Em 2026, serão disponibilizadas 1.467 vagas femininas, distribuídas entre Exército, Aeronáutica e Marinha. Quem for selecionada servirá por 12 meses.
O que acontece se não se alistar?
O jovem que não estiver em dia com o Serviço Militar sofre uma série de restrições civis. Ele fica impedido de:
- Tirar ou renovar passaporte;
- Inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos;
- Matricular-se em faculdades ou universidades;
- Assinar contratos com o governo.
Pessoas com deficiência
Jovens com deficiência (PCD) podem solicitar a isenção. Para isso, devem comparecer à Junta de Serviço Militar com laudos médicos que comprovem a condição (contendo o CID e CRM do médico). Caso haja incapacidade de locomoção, um tutor ou curador pode representar o jovem.
