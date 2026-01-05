05 de janeiro de 2026
INSCRIÇÕES ABERTAS

Vai fazer 18 anos? Confira como fazer o alistamento militar

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Atiradores do Tiro de Guerra de Franca, na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca
Atiradores do Tiro de Guerra de Franca, na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca

Os francanos que completam 18 anos em 2026 já podem — e devem — acertar as contas com a pátria. Teve início na última quinta-feira, 1º, o período de Alistamento Militar, que segue aberto até o dia 30 de junho.

O processo é obrigatório para homens, inclusive para quem mora no exterior. Quem perder o prazo terá de pagar multa e só voltará à seleção no ano seguinte, ficando em débito com o Serviço Militar.

Como fazer?

A forma mais rápida é pela internet. Basta acessar o site do Alistamento Online (clique aqui) e utilizar o login da plataforma Gov.br.

Para quem não tem acesso à internet ou prefere o atendimento presencial, é possível comparecer à JSM (Junta de Serviço Militar) mais próxima da residência (consulte aqui), levando:

  • Certidão de nascimento ou casamento;
  • RG ou Carteira de Trabalho;
  • Comprovante de residência recente.

Mulheres nas Forças Armadas

Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto para mulheres, de forma voluntária.

Em 2026, serão disponibilizadas 1.467 vagas femininas, distribuídas entre Exército, Aeronáutica e Marinha. Quem for selecionada servirá por 12 meses.

O que acontece se não se alistar?

O jovem que não estiver em dia com o Serviço Militar sofre uma série de restrições civis. Ele fica impedido de:

  • Tirar ou renovar passaporte;
  • Inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos;
  • Matricular-se em faculdades ou universidades;
  • Assinar contratos com o governo.

Pessoas com deficiência

Jovens com deficiência (PCD) podem solicitar a isenção. Para isso, devem comparecer à Junta de Serviço Militar com laudos médicos que comprovem a condição (contendo o CID e CRM do médico). Caso haja incapacidade de locomoção, um tutor ou curador pode representar o jovem.

