Motoristas que utilizam a Rodovia Cândido Portinari (SP-334) devem redobrar a atenção. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação um novo radar fixo no trecho entre Cristais Paulista e Franca.

O equipamento de fiscalização está instalado no quilômetro 406,930, na pista sentido Sul (em direção a Franca).

Para não ser autuado, o condutor deve respeitar a velocidade máxima regulamentada para o trecho:

100 km/h para veículos leves (carros e motos).

80 km/h para veículos pesados (caminhões e ônibus).

Outros pontos na região