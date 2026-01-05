Motoristas que utilizam a Rodovia Cândido Portinari (SP-334) devem redobrar a atenção. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação um novo radar fixo no trecho entre Cristais Paulista e Franca.
O equipamento de fiscalização está instalado no quilômetro 406,930, na pista sentido Sul (em direção a Franca).
Para não ser autuado, o condutor deve respeitar a velocidade máxima regulamentada para o trecho:
- 100 km/h para veículos leves (carros e motos).
- 80 km/h para veículos pesados (caminhões e ônibus).
Outros pontos na região
A ativação faz parte de um pacote de 15 novos radares ligados pelo Estado. Além de Franca, motoristas que viajam pela região também encontrarão fiscalização nova em:
- Guaíra (SP-345): Km 123,5 (Limite de 60 km/h).
- Colina (SP-373): Km 151,5 (Limite de 100/80 km/h).
- Barretos e Olímpia (SP-425): Três novos pontos de fiscalização.
Segundo o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, a medida visa "zerar os acidentes" em pontos considerados críticos e de travessia de fauna.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.