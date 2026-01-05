05 de janeiro de 2026
FISCALIZAÇÃO

Novo radar entra em operação na Portinari entre Cristais e Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Trecho da rodovia Cândido Portinari, próximo ao posto Galo Branco e ao shopping da cidade
Motoristas que utilizam a Rodovia Cândido Portinari (SP-334) devem redobrar a atenção. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação um novo radar fixo no trecho entre Cristais Paulista e Franca.

O equipamento de fiscalização está instalado no quilômetro 406,930, na pista sentido Sul (em direção a Franca).

Para não ser autuado, o condutor deve respeitar a velocidade máxima regulamentada para o trecho:

  • 100 km/h para veículos leves (carros e motos).
  • 80 km/h para veículos pesados (caminhões e ônibus).

Outros pontos na região

A ativação faz parte de um pacote de 15 novos radares ligados pelo Estado. Além de Franca, motoristas que viajam pela região também encontrarão fiscalização nova em:

  • Guaíra (SP-345): Km 123,5 (Limite de 60 km/h).
  • Colina (SP-373): Km 151,5 (Limite de 100/80 km/h).
  • Barretos e Olímpia (SP-425): Três novos pontos de fiscalização.

Segundo o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, a medida visa "zerar os acidentes" em pontos considerados críticos e de travessia de fauna.

