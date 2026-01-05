O cenário empresarial tem se mostrado cada vez mais dinâmico e desafiador. Mudanças no comportamento do consumidor, avanço das tecnologias, exigências legais e a necessidade constante de eficiência financeira fazem com que o planejamento estratégico seja ainda mais imprescindível para um crescimento sustentável em 2026.

“Mais do que definir metas, planejar é antecipar cenários, organizar recursos e tomar decisões embasadas. É nesse contexto que o empresário precisa contar com apoio técnico, visão de mercado e soluções práticas que a ACIF oferece”, afirma o presidente da Associação do Comércio e Indústria de Franca, Fernando Rached Jorge. “Com uma atuação próxima e focada na realidade local, a ACIF disponibiliza orientações de marketing individualizadas, auxiliando empresários a pensarem estratégias eficientes para suas marcas, tanto nos ambientes físicos quanto nos digitais, fortalecendo a presença e o posicionamento no mercado”, diz.

A entidade também atua diretamente na gestão financeira dos negócios, por meio de orientações com especialistas que ajudam o empresário a organizar custos, melhorar resultados e tomar decisões mais seguras. A empresária Daiana Oliveira, da Daiana Oliveira Bolos Artísticos, conta como foi sua experiência no planejamento de sua empresa por meio das orientações de finanças, marketing e vendas que ela realizou na ACIF.

“Cheguei à ACIF me sentindo perdida, sem saber por onde começar. Acabei focando apenas no operacional e, com o tempo, fui deixando de lado o fato de que sou empreendedora e preciso olhar com atenção para o financeiro, o marketing e outras áreas estratégicas do meu negócio. Tinha muita dificuldade para vender, organizar e nutrir minhas finanças, além de divulgar meu trabalho. As orientações da ACIF foram um verdadeiro divisor de águas para o meu negócio: ampliaram minha visão como gestora e me ajudaram a estruturar e organizar a empresa de forma mais estratégica”, afirmou Daiana.

No campo jurídico, a ACIF oferece suporte para análise de contratos, questões trabalhistas e outros temas essenciais, reduzindo riscos e garantindo mais tranquilidade para quem empreende.

Além da orientação técnica, a ACIF amplia as oportunidades de negócios e visibilidade. Empresas associadas podem divulgar seus produtos e serviços nos stories do Instagram da entidade, além de utilizar o hall de atendimento da ACIF e seu quiosque itinerante no Franca Shopping como vitrine, aproveitando o fluxo diário de associados, colaboradores e da população de forma geral nos dois ambientes.

O desenvolvimento das equipes também faz parte do planejamento empresarial. Por isso, a ACIF promove palestras direcionadas aos times de trabalho, com temas definidos pelo próprio empresário, como atendimento, vendas e ética, contribuindo para a qualificação profissional e melhoria dos resultados.

Outro diferencial importante é a estrutura física da entidade, que conta com salas climatizadas e equipadas com soluções multimídia, disponíveis para reuniões, treinamentos, eventos e atendimentos ao cliente, das 8h às 18h, sendo uma alternativa prática e profissional para o dia a dia das empresas.

“Ao reunir orientação, estrutura, visibilidade e capacitação em um único lugar, a ACIF se consolida como uma parceira estratégica do empresário, atuando não apenas na resolução de demandas imediatas, mas principalmente na construção de um futuro mais sólido”, afirma Fernando.

Planejar 2026 começa agora. E, para quem empreende em Franca e região, contar com a ACIF nesse processo faz toda a diferença.