Quatro jovens de Minas Gerais, que estavam em Santa Catarina, foram encontrados mortos após sete dias desaparecidos na Grande Florianópolis. Os jovens buscavam emprego na nova localidade, e três deles eram de Guaxupé (MG), a 155 km de Franca, e Guaranésia (MG), a 143 km. Os corpos estavam amarrados e foram localizados às margens de uma estrada em Biguaçu (SC), no último sábado, 3, com a identificação confirmada pela Polícia Científica nesse domingo, 4.

As vítimas são Daniel Luiz da Silveira e Bruno Máximo da Silva, ambos de 28 anos; Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos; e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos. O grupo morava junto em um apartamento no bairro Barreiros, em São José (SC), e foi visto pela última vez na madrugada de 28 de dezembro, quando câmeras de segurança registraram os quatro deixando o prédio onde residiam.

Horas depois, imagens mostram dois dos jovens próximos ao imóvel, mas não houve novos registros do grupo. Familiares passaram a se preocupar após a perda de contato telefônico, e o desaparecimento foi formalizado quando um vizinho notou que o apartamento permanecia aberto por dias.