A volta ao trabalho nesta segunda-feira, 5, foi de espera para quem depende do transporte coletivo em Franca. Passageiros relataram até uma hora de aguardo entre as linhas, no Terminal Central "Ayrton Senna", gerando revolta e aglomeração.

A principal reclamação é o descompasso entre a retomada da rotina trabalhista e a tabela de horários dos ônibus. "É uma palhaçada o que fazem com a gente, parece que não tinha ônibus na cidade", criticou um passageiro.

"A gente entende que no período de férias é normal ter menos ônibus, mas hoje já é dia 5, todo mundo trabalhando normal. Meu patrão não vai mudar meu horário só por conta do ônibus", disse outro.

O que diz a empresa