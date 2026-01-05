A volta ao trabalho nesta segunda-feira, 5, foi de espera para quem depende do transporte coletivo em Franca. Passageiros relataram até uma hora de aguardo entre as linhas, no Terminal Central "Ayrton Senna", gerando revolta e aglomeração.
A principal reclamação é o descompasso entre a retomada da rotina trabalhista e a tabela de horários dos ônibus. "É uma palhaçada o que fazem com a gente, parece que não tinha ônibus na cidade", criticou um passageiro.
"A gente entende que no período de férias é normal ter menos ônibus, mas hoje já é dia 5, todo mundo trabalhando normal. Meu patrão não vai mudar meu horário só por conta do ônibus", disse outro.
O que diz a empresa
A Empresa São José — que segue operando o sistema nesta segunda-feira, mas deve deixar de prestar o serviço ainda neste início de ano 1— confirmou que as linhas estão rodando com horários alternativos/reduzidos devido ao período de férias escolares e férias coletivas de fábricas da cidade.
A concessionária orientou que os usuários consultem a tabela atualizada em tempo real através do site da empresa, clicando aqui ou pelo aplicativo de transporte baixado pela Google Play ou App Store antes de irem para o ponto.
