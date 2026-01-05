O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que sobreviveu à queda do 10º andar de um prédio no Centro de Ribeirão Preto, apresentou evolução em seu estado de saúde. Segundo informações divulgadas pela família nesse domingo, 4, a criança recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas e foi transferida para um quarto da enfermaria.
Brenno sofreu politraumatismo em decorrência da queda e precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Ele teve fraturas nos dois fêmures e em um dos pés, além de outros ferimentos. Durante os primeiros dias de internação, o menino necessitou de transfusões de sangue do tipo O+, mas atualmente não precisa mais das doações.
De acordo com a família, os médicos iniciaram a retirada gradual da sedação na última terça-feira, 30. Ao longo da semana, Brenno foi desintubado e voltou a respirar por conta própria, apresentando boa resposta clínica.
Apesar da melhora, o menino ainda deverá passar por novos procedimentos médicos, embora não haja data definida até o momento. Ele segue internado, em observação, e não há previsão de alta hospitalar.
O acidente
O acidente ocorreu em 27 de dezembro, por volta das 15h30. Brenno, que tem diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) não verbal, teve acesso à janela do banheiro do apartamento onde mora com a família. A janela não possuía grade de proteção.
À Polícia Civil, a mãe da criança, que é psicóloga, relatou que estava com o marido próximo ao quarto quando ouviu um barulho. Ao ir até o banheiro, percebeu que o filho não estava no local e associou imediatamente que ele poderia ter caído pela janela.
Desesperada, a mãe correu até o térreo do edifício, onde encontrou Brenno na área comum do condomínio, ainda consciente, porém com graves lesões nas pernas.
A irmã de Brenno acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a criança à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, situada próxima ao prédio.
Segundo a polícia, há indícios de que a queda tenha sido amortecida após Brenno se chocar contra uma janela de vidro no 8º andar e um corrimão, antes de atingir o solo, o que pode ter sido decisivo para que ele sobrevivesse.
O caso foi registrado na Polícia Civil como queda acidental. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal) para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias.
