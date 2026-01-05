O Governo do Estado de São Paulo anunciou que a partir de 2026 a rede estadual de ensino passará a utilizar uma tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para apoiar a produção e correção de redações dos alunos, em uma iniciativa que alia tecnologia à prática pedagógica.
Com a nova ferramenta, professores poderão fotografar redações escritas à mão e o sistema automaticamente converterá os textos em formato digital, agilizando a leitura, a correção e a devolutiva das atividades. A tecnologia também pretende fortalecer o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e otimizar o trabalho docente.
O recurso foi testado em um projeto-piloto no segundo semestre de 2025, envolvendo 79,8 mil estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental em 115 escolas da capital e da região metropolitana de São Paulo. Com base nos resultados positivos, a expectativa é expandir o uso da tecnologia para os anos finais do Ensino Fundamental e também para o Ensino Médio em 2026.
Ferramenta destacada internacionalmente
A iniciativa ganhou destaque no exterior ao ser apresentada durante a abertura da conferência Microsoft Ignite, principal evento anual de tecnologia da Microsoft. Na ocasião, foi exibido um vídeo demonstrando a aplicação da plataforma Redação Paulista — que integra a solução de OCR — na rotina pedagógica de uma escola estadual em Guarulhos. Essa apresentação ressaltou como a aplicação de ferramentas com suporte de inteligência artificial pode servir de exemplo para outras redes de ensino.
Segundo a Secretaria da Educação, a tecnologia não substitui a atuação dos professores, mas funciona como instrumento de apoio que agiliza processos e amplia o potencial de análise de produção textual dos alunos.
A expectativa do governo é que a inovação contribua para uma correção mais rápida e precisa das redações, além de reduzir a carga de trabalho manual dos docentes, permitindo um foco maior na personalização do ensino e no desenvolvimento das habilidades de escrita dos estudantes ao longo da trajetória escolar.
