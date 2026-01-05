A pequena Ana Liz, de apenas 1 ano, que foi vítima de um trágico afogamento, foi sepultada neste domingo, 4, em Barretos. A criança não resistiu após dias internada em estado grave na Santa Casa de Barretos.

O acidente aconteceu na quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, no bairro Vida Nova, na Estância Turística de Barretos. Segundo informações, Ana Liz foi encontrada pela família já dentro da água, em uma piscina de plástico, no quintal da residência. A criança estava inconsciente no momento em que foi retirada da piscina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e compareceu ao local. Ainda na residência, os militares realizaram os primeiros atendimentos de emergência, iniciando manobras de reanimação.