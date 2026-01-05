A pequena Ana Liz, de apenas 1 ano, que foi vítima de um trágico afogamento, foi sepultada neste domingo, 4, em Barretos. A criança não resistiu após dias internada em estado grave na Santa Casa de Barretos.
O acidente aconteceu na quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, no bairro Vida Nova, na Estância Turística de Barretos. Segundo informações, Ana Liz foi encontrada pela família já dentro da água, em uma piscina de plástico, no quintal da residência. A criança estava inconsciente no momento em que foi retirada da piscina.
O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e compareceu ao local. Ainda na residência, os militares realizaram os primeiros atendimentos de emergência, iniciando manobras de reanimação.
Ana Liz foi socorrida com vida e encaminhada às pressas para a Santa Casa de Barretos, onde deu entrada em estado gravíssimo. Desde o primeiro momento, a bebê recebeu cuidados intensivos, permanecendo internada sob observação constante da equipe médica.
Durante os dias de internação, profissionais de saúde se dedicaram intensamente na tentativa de salvar a vida da criança. Familiares e amigos também se mobilizaram, formando uma corrente de orações e esperança por sua recuperação.
Apesar de todos os esforços médicos e do acompanhamento contínuo, Ana Liz não resistiu e teve o óbito confirmado neste sábado, dia 3.
O sepultamento ocorreu na manhã deste domingo, 4, em Barretos, e foi marcado por forte comoção de familiares e pessoas próximas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.