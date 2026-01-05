A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca divulgou o balanço das ações realizadas em 2025 e apontou avanço significativo no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na cidade e região.

Segundo os dados, o número de prisões em flagrante aumentou de 91 em 2024 para 103 neste ano, refletindo a intensificação das operações policiais. Também houve crescimento nas apreensões de bens ligados à atividade criminosa, como celulares, que passaram de 111 para 154 unidades, e veículos, de 11 para 17.

Os valores em dinheiro apreendidos e depositados em conta judicial tiveram aumento expressivo, saltando de R$ 29,9 mil para R$ 97,8 mil, representando impacto direto no financiamento de organizações criminosas. Já a apreensão de armas de fogo apresentou leve redução, passando de seis para cinco unidades. O número de adolescentes apreendidos também caiu, de 10 para seis.