A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca divulgou o balanço das ações realizadas em 2025 e apontou avanço significativo no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na cidade e região.
Segundo os dados, o número de prisões em flagrante aumentou de 91 em 2024 para 103 neste ano, refletindo a intensificação das operações policiais. Também houve crescimento nas apreensões de bens ligados à atividade criminosa, como celulares, que passaram de 111 para 154 unidades, e veículos, de 11 para 17.
Os valores em dinheiro apreendidos e depositados em conta judicial tiveram aumento expressivo, saltando de R$ 29,9 mil para R$ 97,8 mil, representando impacto direto no financiamento de organizações criminosas. Já a apreensão de armas de fogo apresentou leve redução, passando de seis para cinco unidades. O número de adolescentes apreendidos também caiu, de 10 para seis.
No enfrentamento ao tráfico de drogas, a Dise registrou aumento relevante na apreensão de entorpecentes considerados de alto impacto. A quantidade de cocaína apreendida quase quadruplicou, passando de 6,3 quilos para cerca de 24 quilos. O crack também teve crescimento, de 5,8 quilos para 6,8 quilos, enquanto o ecstasy saltou de 100 para 406 comprimidos apreendidos.
A redução na apreensão de maconha, que caiu de mais de uma tonelada em 2024 para 81 quilos em 2025, foi atribuída a uma operação pontual realizada no ano anterior, quando mais de mil quilos da droga foram apreendidos em uma única ação.
O balanço destaca ainda o reforço na fiscalização de substâncias sintéticas e produtos ilegais. A apreensão de lança-perfume subiu de 90 para 98 litros. Em quatro operações, a polícia apreendeu de forma inédita em Franca cerca de 2.370 litros de bebidas com suspeita de falsificação, após registros de intoxicação por metanol. Outro destaque foi a apreensão inédita de ampolas de fentanil, substância extremamente potente e associada a casos de overdose em outros países.
Em relação às medidas judiciais, o número de pedidos de mandados de busca se manteve estável, com leve aumento de 167 para 170.
Ao longo do ano, foram realizadas duas incinerações de drogas, com a destruição de quase uma tonelada de entorpecentes apreendidos em Franca e municípios da região, com acompanhamento do Ministério Público, Vigilância Sanitária e imprensa.
A delegacia especializada, através do delegado Alan Banzalha Lopes, reforça que as denúncias anônimas feitas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone e WhatsApp (16-3723-9139) da unidade são fundamentais para o direcionamento das investigações. A delegacia também destaca a importância da prevenção e da conscientização da população, especialmente de jovens, como estratégia essencial no combate às drogas.
