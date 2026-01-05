05 de janeiro de 2026
Logo Sampi
MUNDO DIGITAL

Viagem de menores: autorização digital facilita férias em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Tribunal de Justiça
Criança em aeroporto: pais ou responsáveis podem pedir a autorização
Com as férias escolares e o aumento do fluxo de viagens em Franca, a burocracia para o embarque de crianças e adolescentes ficou mais simples. Os Cartórios de Notas da cidade já estão emitindo a AEV (Autorização Eletrônica de Viagem), permitindo que os pais resolvam a documentação sem sair de casa.

O documento é obrigatório para menores de 16 anos que viajam desacompanhados, acompanhados por apenas um dos pais ou por parentes (como tios e avós).

Adeus, papelada

A grande vantagem da versão digital é a agilidade. Segundo dados dos cartórios locais, o serviço vem se consolidando como uma alternativa segura ao modelo físico.

  • 100% Online: O processo é feito por videoconferência com o tabelião, através da plataforma nacional e-Notariado.
  • QR Code: A autorização fica salva no celular. No momento do embarque (seja em aeroportos ou rodoviárias), basta apresentar o código digital.
  • Segurança: O sistema permite o cancelamento remoto do documento a qualquer momento, caso os pais mudem de ideia.

"A Autorização Eletrônica permite resolver tudo de forma rápida, segura e simples, o que faz ainda mais diferença em períodos de maior movimento, como as férias", explica André Medeiros Toledo, presidente do Colégio Notarial do Brasil (SP).

Como emitir em Franca

Para solicitar a AEV, os responsáveis devem acessar a área “Cidadão” da plataforma e-Notariado. É necessário possuir um certificado digital (que também pode ser emitido gratuitamente pela plataforma dos cartórios).

Quem preferir o método tradicional ainda pode ir presencialmente aos cartórios de Franca e solicitar a versão impressa com reconhecimento de firma.

