Com as férias escolares e o aumento do fluxo de viagens em Franca, a burocracia para o embarque de crianças e adolescentes ficou mais simples. Os Cartórios de Notas da cidade já estão emitindo a AEV (Autorização Eletrônica de Viagem), permitindo que os pais resolvam a documentação sem sair de casa.

O documento é obrigatório para menores de 16 anos que viajam desacompanhados, acompanhados por apenas um dos pais ou por parentes (como tios e avós).

Adeus, papelada

A grande vantagem da versão digital é a agilidade. Segundo dados dos cartórios locais, o serviço vem se consolidando como uma alternativa segura ao modelo físico.