O mês de janeiro será de muito cinema no Sesc Franca. A unidade preparou uma programação especial e totalmente gratuita focada em histórias protagonizadas por mulheres — narrativas que falam de liberdade, resistência e quebra de padrões.
As exibições acontecem no Teatro da unidade, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. A lista vai desde animação para as crianças até o premiado cinema iraniano e a música popular brasileira.
Destaques da programação
Para abrir o calendário, neste domingo, 4, teve a animação 'Robô Selvagem', que abordou empatia e amizade. Outro ponto alto é o encerramento do mês, no dia 27, com a cinebiografia 'Meu Nome é Gal', revisitando a trajetória da icônica cantora baiana durante a Tropicália.
Confira a agenda completa:
- 06/01 (Terça), às 19h30: Tomb Raider: A Origem (14 anos) — Aventura com a heroína Lara Croft.
- 13/01 (Terça), às 19h30: Rainha de Katwe (10 anos) — A história real de uma jovem de Uganda que vira prodígio do xadrez.
- 20/01 (Terça), às 19h30: Meu Bolo Favorito (14 anos) — Filme iraniano sobre o amor na maturidade e a liberdade feminina.
- 27/01 (Terça), às 19h30: Meu Nome é Gal (16 anos) — A vida e a voz de Gal Costa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.