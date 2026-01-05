O mês de janeiro será de muito cinema no Sesc Franca. A unidade preparou uma programação especial e totalmente gratuita focada em histórias protagonizadas por mulheres — narrativas que falam de liberdade, resistência e quebra de padrões.

As exibições acontecem no Teatro da unidade, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. A lista vai desde animação para as crianças até o premiado cinema iraniano e a música popular brasileira.

Destaques da programação

Para abrir o calendário, neste domingo, 4, teve a animação 'Robô Selvagem', que abordou empatia e amizade. Outro ponto alto é o encerramento do mês, no dia 27, com a cinebiografia 'Meu Nome é Gal', revisitando a trajetória da icônica cantora baiana durante a Tropicália.