GRATUITO

Sesc oferece cinema grátis em janeiro; veja programação

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesc Franca
Poster do filme: Tomb Raider: A Origem, que será exibido no Sesc Franca
Poster do filme: Tomb Raider: A Origem, que será exibido no Sesc Franca

O mês de janeiro será de muito cinema no Sesc Franca. A unidade preparou uma programação especial e totalmente gratuita focada em histórias protagonizadas por mulheres — narrativas que falam de liberdade, resistência e quebra de padrões.

As exibições acontecem no Teatro da unidade, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. A lista vai desde animação para as crianças até o premiado cinema iraniano e a música popular brasileira.

Destaques da programação

Para abrir o calendário, neste domingo, 4, teve a animação 'Robô Selvagem', que abordou empatia e amizade. Outro ponto alto é o encerramento do mês, no dia 27, com a cinebiografia 'Meu Nome é Gal', revisitando a trajetória da icônica cantora baiana durante a Tropicália.

Confira a agenda completa:

  • 06/01 (Terça), às 19h30: Tomb Raider: A Origem (14 anos) — Aventura com a heroína Lara Croft.
  • 13/01 (Terça), às 19h30: Rainha de Katwe (10 anos) — A história real de uma jovem de Uganda que vira prodígio do xadrez.
  • 20/01 (Terça), às 19h30: Meu Bolo Favorito (14 anos) — Filme iraniano sobre o amor na maturidade e a liberdade feminina.
  • 27/01 (Terça), às 19h30: Meu Nome é Gal (16 anos) — A vida e a voz de Gal Costa.

