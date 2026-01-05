Uma profissional do sexo de 25 anos, natural do Rio Grande do Sul, que estava foragida da Justiça desde 2023, foi presa pela Polícia Militar na manhã deste sábado, dia 2, no Jardim Alvorada, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher pelo crime de roubo, ocorrido em Porto Alegre RS. Desde a data do crime, ela era considerada foragida e escolheu para tentar escapar da Justiça.
A localização da suspeita só foi possível após o recebimento de denúncias anônimas, que indicaram o endereço onde ela estaria morando em Franca. Com as informações, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a abordagem.
Ao chegar à residência, os agentes perceberam que a mulher ficou visivelmente surpresa com a presença da polícia, já que acreditava não ser localizada por estar distante de seu estado de origem.
Durante a abordagem, a mulher confirmou sua identidade e afirmou que, na época do crime, era casada, alegando que o ex-marido seria o responsável pelo roubo, tentando se isentar da acusação.
A Polícia Militar informou que não teve acesso aos detalhes do processo, já que o mandado foi expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul.
Questionada sobre o motivo de ter escolhido Franca para viver, a suspeita disse que não possui familiares na cidade e que não conhecia ninguém no município antes de se mudar.
Após a confirmação do mandado de prisão, a mulher foi detida e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Em seguida, ela deverá ser transferida para uma penitenciária feminina da região, onde permanecerá à disposição da Justiça, onde cumprirá 6 anos e 8 meses de reclusão.
Posteriormente, a presa deve aguardar a transferência para uma unidade prisional no Rio Grande do Sul, onde responderá pelo crime de roubo.
