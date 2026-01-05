Uma profissional do sexo de 25 anos, natural do Rio Grande do Sul, que estava foragida da Justiça desde 2023, foi presa pela Polícia Militar na manhã deste sábado, dia 2, no Jardim Alvorada, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher pelo crime de roubo, ocorrido em Porto Alegre RS. Desde a data do crime, ela era considerada foragida e escolheu para tentar escapar da Justiça.

A localização da suspeita só foi possível após o recebimento de denúncias anônimas, que indicaram o endereço onde ela estaria morando em Franca. Com as informações, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a abordagem.