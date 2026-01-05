Veja o obituário desta segunda-feira, 5, em Franca:

Nome: Celeste Aida Corradini Faleiros

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Célia Evangelista de Carvalho Nazar

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Batatais

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Jardinópolis

Horário previsto do sepultamento: 12h