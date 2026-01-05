Veja o obituário desta segunda-feira, 5, em Franca:
Nome: Celeste Aida Corradini Faleiros
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Célia Evangelista de Carvalho Nazar
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Batatais
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Jardinópolis
Horário previsto do sepultamento: 12h
Nome: Antônio Carlos Tristão
Idade: 66 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
