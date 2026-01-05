A primeira semana completa de janeiro será marcada pela oscilação no tempo em Franca. A previsão da Climatempo indica uma "gangorra" meteorológica: dias de chuva mais expressiva intercalados com dias de volume baixo, até que a instabilidade se afaste completamente na sexta-feira, 9.

A semana começa exigindo o guarda-chuva. A segunda-feira, 5, concentra um dos maiores volumes previstos para o período. O dia deve ser de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, o volume esperado é de 9,6 mm, com as temperaturas variando entre a mínima de 18ºC e a máxima de 28ºC.

Na terça-feira, 6, a chuva dá uma pausa significativa. O sol deve aparecer mais forte entre nuvens. A previsão indica apenas chuvas muito isoladas ou garoa rápida, praticamente imperceptível para a maioria da cidade. Porém, as temperaturas devem sofrer uma queda considerável, variando entre mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.