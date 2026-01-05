A primeira semana completa de janeiro será marcada pela oscilação no tempo em Franca. A previsão da Climatempo indica uma "gangorra" meteorológica: dias de chuva mais expressiva intercalados com dias de volume baixo, até que a instabilidade se afaste completamente na sexta-feira, 9.
A semana começa exigindo o guarda-chuva. A segunda-feira, 5, concentra um dos maiores volumes previstos para o período. O dia deve ser de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, o volume esperado é de 9,6 mm, com as temperaturas variando entre a mínima de 18ºC e a máxima de 28ºC.
Na terça-feira, 6, a chuva dá uma pausa significativa. O sol deve aparecer mais forte entre nuvens. A previsão indica apenas chuvas muito isoladas ou garoa rápida, praticamente imperceptível para a maioria da cidade. Porém, as temperaturas devem sofrer uma queda considerável, variando entre mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.
A instabilidade volta a ganhar força na quarta-feira, 7, que será o segundo dia mais chuvoso da semana, acumulando 8,2 mm. As temperaturas começam a subir novamente, variando entre mínima de 18ºC e máxima de 24ºC. Na quinta-feira, 8, a chuva continua, mas perde um pouco de intensidade, somando 5,6 mm, mantendo o tempo úmido e abafado, com a temperatura continuando a subir, variando entre mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.
Na sexta-feira, 9, a previsão indica que a frente chuvosa se afasta. A tendência é de tempo firme, sol e nenhuma previsão de chuva, ideal para quem planeja atividades ao ar livre para o início do fim de semana. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18ºC e a máxima de 30ºC.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.