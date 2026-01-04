Um temporal foi registrado na cidade turística de Rifaina, onde os banhistas tiveram de recolher às pressas seus equipamentos e barracas devido à forte chuva seguida de ventania, na tarde deste domingo, 4. Algumas barracas foram deslocadas de seus lugares na prainha. Rifaina receber um grande volume de pessoas neste feriado de Natal e Ano Novo.
Na estrada vicinal Taquari, que liga Pedregulho a Rifaina, houve uma queda de árvore no meio da pista. A Defesa Civil foi acionada retirando a rapidamente sem prejuízo no fluxo de veículos.
Franca
Em Franca, a chuva forte chegou por volta das 18h30, seguida de vento.
A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Franca, que informou que está em alerta para qualquer eventualidade.
A última semana em Franca foi marcada por uma tempestade que acabou com destelhamento prédios, prococando queda de muro causando morte e deixando rastros de destruição.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.