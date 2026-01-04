Um temporal foi registrado na cidade turística de Rifaina, onde os banhistas tiveram de recolher às pressas seus equipamentos e barracas devido à forte chuva seguida de ventania, na tarde deste domingo, 4. Algumas barracas foram deslocadas de seus lugares na prainha. Rifaina receber um grande volume de pessoas neste feriado de Natal e Ano Novo.

Na estrada vicinal Taquari, que liga Pedregulho a Rifaina, houve uma queda de árvore no meio da pista. A Defesa Civil foi acionada retirando a rapidamente sem prejuízo no fluxo de veículos.

Franca