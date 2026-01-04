04 de janeiro de 2026
TEMPESTADE

Chuva com ventania assusta turistas na praia de Rifaina

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Barracas foram derrubadas em Rifaina
Barracas foram derrubadas em Rifaina

Um temporal foi registrado na cidade turística de Rifaina, onde os banhistas tiveram de recolher às pressas seus equipamentos e barracas devido à forte chuva seguida de ventania, na tarde deste domingo, 4. Algumas barracas foram deslocadas de seus lugares na prainha. Rifaina receber um grande volume de pessoas neste feriado de Natal e Ano Novo.

Na estrada vicinal Taquari, que liga Pedregulho a Rifaina, houve uma queda de árvore no meio da pista. A Defesa Civil foi acionada retirando a rapidamente sem prejuízo no fluxo de veículos.

Franca

Em Franca, a chuva forte chegou por volta das 18h30, seguida de vento.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Franca, que informou que está em alerta para qualquer eventualidade.

A última semana em Franca foi marcada por uma tempestade que acabou com destelhamento prédios, prococando queda de muro causando morte e deixando rastros de destruição.

