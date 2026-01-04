O menino Guilherme da Silva Maia, de 6 anos, morreu após ser atropelado junto com a mãe, Eliene de Santana Maia, de 33 anos, por um motorista que fugiu do local do acidente ocorrido na quinta-feira, 1º de janeiro, no distrito de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto. A criança estava internada em estado gravíssimo no CTI (Centro de Terapia Intensiva) Pediátrico da UE (Unidade de Emergência) do HC (Hospital das Clínicas) e teve a morte confirmada na madrugada deste domingo, 4.

Segundo informações apuradas, mãe e filho caminhavam pelo acostamento da rua Professor Felisberto Almada, em um trecho de acesso à rodovia José Fregonezi, quando foram atingidos pelas costas por um carro que saiu da pista. Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Testemunhas relataram que alertaram o motorista logo após o impacto, mas ele seguiu em direção a Ribeirão Preto sem prestar socorro.

As vítimas foram atendidas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária Via Paulista e levadas à UE do HC. Eliene sofreu fraturas nas pernas, na bacia, no braço e no rosto, e permanece internada, aguardando procedimentos cirúrgicos. Guilherme foi encaminhado ao CTI Pediátrico, onde permaneceu sob cuidados intensivos até a confirmação da morte.