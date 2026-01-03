03 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
IGARAPAVA

Jovem é morto a tiros durante comemoração de Réveillon

Por Laís Bachur | de Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de Segurança
Iago Eduardo Gomes dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros à queima-roupa durante a comemoração de Réveillon
Iago Eduardo Gomes dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros à queima-roupa durante a comemoração de Réveillon

Iago Eduardo Gomes dos Santos de 18 anos, foi morto a tiros à queima-roupa durante a comemoração de Réveillon na madrugada desta quarta-feira, 1º, em Igarapava. O crime aconteceu por volta das 4h20, em frente aos quiosques da Praça de Eventos.

De acordo com informações apuradas, a festa oficial terminou por volta das 2h20, mas alguns jovens permaneceram no local confraternizando a virada do ano. Pouco tempo depois, uma discussão teve início entre o acusado e a vítima.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o autor puxa uma arma, aponta em direção a Iago e dispara, sem que ele tivesse chance de defesa. Amigos ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito fugiu. Segundo as autoridades, ele já foi identificado, porém continua foragido. A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas para localizar o autor.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários