Iago Eduardo Gomes dos Santos de 18 anos, foi morto a tiros à queima-roupa durante a comemoração de Réveillon na madrugada desta quarta-feira, 1º, em Igarapava. O crime aconteceu por volta das 4h20, em frente aos quiosques da Praça de Eventos.

De acordo com informações apuradas, a festa oficial terminou por volta das 2h20, mas alguns jovens permaneceram no local confraternizando a virada do ano. Pouco tempo depois, uma discussão teve início entre o acusado e a vítima.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o autor puxa uma arma, aponta em direção a Iago e dispara, sem que ele tivesse chance de defesa. Amigos ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.