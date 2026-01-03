Dois jovens empreendedores de Franca transformaram criatividade, coragem e muita disposição em uma iniciativa que vem chamando atenção de motoristas no Residencial Amazonas, em frente ao Atacadão.

Marcos Ângelo Bueno, de 19 anos, e o sócio Arthur Gomes, de 17, decidiram que não iriam esperar por investidores para tirar do papel a empresa de tecnologia e impacto social que sonham construir. Sem recursos para começar, encontraram uma saída improvável: vender paçocas no semáforo para arrecadar o valor necessário para registrar e estruturar o negócio.

Segundo Marcos, que conversou com a reportagem, a ideia surgiu de forma despretensiosa, em uma conversa na sala de casa. “A gente queria empreender, mas não tinha dinheiro. Tentamos investidores, mas ninguém apostou. Então pensamos: por que não vender no semáforo?”, conta.