A Prefeitura de Franca iniciou na sexta-feira, 2 de janeiro, a distribuição dos carnês do IPTU 2026. Ao todo, cerca de 185,5 mil boletos começam a ser entregues pelos Correios nos endereços cadastrados junto ao município, conforme informou a Secretaria de Finanças.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única poderão obter descontos progressivos. O maior abatimento, de 10%, é concedido para quem quitar o imposto até o dia 15 de janeiro. Já quem pagar à vista até 19 de fevereiro garante redução de 5%. A partir de 16 de março, o pagamento em parcela única não terá desconto ou poderá ser iniciado o parcelamento.

De acordo com o valor do imposto, o IPTU poderá ser dividido em até oito parcelas, oferecendo uma alternativa para quem prefere diluir o pagamento ao longo do ano.