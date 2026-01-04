A Prefeitura de Franca iniciou na sexta-feira, 2 de janeiro, a distribuição dos carnês do IPTU 2026. Ao todo, cerca de 185,5 mil boletos começam a ser entregues pelos Correios nos endereços cadastrados junto ao município, conforme informou a Secretaria de Finanças.
Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única poderão obter descontos progressivos. O maior abatimento, de 10%, é concedido para quem quitar o imposto até o dia 15 de janeiro. Já quem pagar à vista até 19 de fevereiro garante redução de 5%. A partir de 16 de março, o pagamento em parcela única não terá desconto ou poderá ser iniciado o parcelamento.
De acordo com o valor do imposto, o IPTU poderá ser dividido em até oito parcelas, oferecendo uma alternativa para quem prefere diluir o pagamento ao longo do ano.
Além dos descontos, os contribuintes adimplentes também participam do Projeto “IPTU em Dia”. Em 2026, o programa vai sortear um total de R$ 174,4 mil em prêmios, divididos em dois sorteios de R$ 87,2 mil cada. O primeiro contempla quem pagar o imposto à vista até março, enquanto o segundo será destinado aos contribuintes que optarem pelo parcelamento, com sorteio previsto para dezembro.
A orientação da Secretaria de Finanças é que os moradores fiquem atentos aos prazos para evitar juros e multas, além de aproveitar os benefícios oferecidos pelo município.
