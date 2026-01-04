O padre Reinaldo Ferreira, de 77 anos, da paróquia São Vicente de Paulo, no Jardim Portinari, zona norte de Franca, segue internado. Ele está afastado há mais de cerca de um mês das atividades da igreja, para um tratamento de diverticulite.

A paróquia vem divulgando regularmente seu estado de saúde. O boletim médico da última quarta-feira, 31, informa que ele deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital da cidade.

“O padre Reinaldo já se encontra instalado no quarto e passa bem, demonstrando contentamento por ter deixado a UTI. No momento, ele segue com o tratamento à base de antibióticos e iniciará, de forma gradual, o retorno à alimentação. Este processo será acompanhado por uma dieta rigorosa para observar a reação do seu sistema intestinal. No estágio atual da recuperação, ele ainda não está recebendo visitas. Permaneçam em oração por sua recuperação".