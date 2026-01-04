A Francana comemora a estreia com vitória na Copa São Paulo de Júnior 2026, nesse sábado, 3, por 1 a 0 sobre o Esporte de Patos-PB, mas já volta às atenções para o segundo jogo diante do Barra-SC, pelo Grupo 13, que é disputado no estádio "Lanchão", em Franca.

O meia-atacante Kevin de Lima, de 19 anos, autor do primeiro gol da Veterana na Copinha, se empolgou tanto que chegou a tirar a camisa e jogá-la rumo a seus companheiros durante a comemoração, recebendo cartão amarelo. Ele é natural de São Caetano do Sul, tendo disputado o Paulista sub-20 pela equipe francana no ano passado.

Kevin destacou o período de treinamentos dizendo querer ir o mais longe possível na competição. “Muito feliz. Foram 60 dias de muito trabalho e fomos recompensados no jogo. É agradecer a Deus, sem Ele nada disso seria possível. Vamos em busca de algo mais”, disse.