A Francana comemora a estreia com vitória na Copa São Paulo de Júnior 2026, nesse sábado, 3, por 1 a 0 sobre o Esporte de Patos-PB, mas já volta às atenções para o segundo jogo diante do Barra-SC, pelo Grupo 13, que é disputado no estádio "Lanchão", em Franca.
O meia-atacante Kevin de Lima, de 19 anos, autor do primeiro gol da Veterana na Copinha, se empolgou tanto que chegou a tirar a camisa e jogá-la rumo a seus companheiros durante a comemoração, recebendo cartão amarelo. Ele é natural de São Caetano do Sul, tendo disputado o Paulista sub-20 pela equipe francana no ano passado.
Kevin destacou o período de treinamentos dizendo querer ir o mais longe possível na competição. “Muito feliz. Foram 60 dias de muito trabalho e fomos recompensados no jogo. É agradecer a Deus, sem Ele nada disso seria possível. Vamos em busca de algo mais”, disse.
O jovem técnico da Francana, Lucas Bahia, 42 anos, destacou que a vitória na estreia tira um peso das costas da equipe e projeta a classificação com certa tranquilidade, já que a primeira fase é da Copinha é disputada em "tiro curto". “Tira um peso que está nas costas dos meninos, da nossa. Começar com o pé direito não tem coisa melhor. Vamos pensar no Barra e tentar a classificação com uma rodada de antecedência”.
A Francana e Cruzeiro lideram o Grupo 13, com 3 pontos cada um, mas o time de Belo Horizonte leva vantagem no saldo de gols, ao vencer o Barra-SC, na primeira rodada, por 3 a 0. Com isso, Barra e Patos ainda não pontuaram.
Nesta terça-feira, 6, as equipes voltam a campo no Lanchão: a Francana pegará o Barra, às 18h15, enquanto o Cruzeiro enfrentará o Patos-PB, à 20h30.
