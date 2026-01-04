Todo começo de ano costuma trazer aquela sensação quase coletiva de recomeço. As pessoas prometem organizar a vida, resolver pendências antigas, colocar ordem no que foi ficando para depois. É quando muitos percebem que alguns problemas não envelhecem bem. Pelo contrário, quanto mais tempo passam esquecidos, maiores ficam.

E poucos temas geram tantos conflitos silenciosos quanto o imóvel deixado por herança.

A cena é comum. Os pais falecem, o imóvel fica. Um dos filhos continua morando ali. Os outros seguem suas vidas. Ninguém fala em inventário. Ninguém combina nada. O tempo passa, os anos se acumulam, e o assunto vira um daqueles tabus familiares que ninguém toca para “evitar briga”.