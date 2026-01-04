Veja o obituário deste domingo, 4, em Franca:
Nome: Marlene do Rosario Silva
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Lúcia Helena Gomes Martins
- Idade: 73 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.