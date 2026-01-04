04 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
GCN
Velório São Vicente, em Franca
Velório São Vicente, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 4, em Franca:

Nome: Marlene do Rosario Silva

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Lúcia Helena Gomes Martins

  • Idade: 73 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

