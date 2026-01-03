A Francana venceu o Esporte de Patos-PB, por 1 a 0, na noite deste sábado, 3, pela estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, pelo Grupo 13, com sede no estádio "Lanchão", em Franca.
O time da Paraíba começou melhor o jogo, com maior posse de bola, mas as duas equipes erravam muito no setor ofensivo. A primeira chance da Francana foi aos 18 minutos, com Rayan. Ele tentou aproveitar um cruzamento aéreo, mas acabou errando o cabeceio sozinho, dentro da área.
O atacante Boé foi quem mais deu trabalho à defesa esmeraldina, com chutes de longe sem muito perigo. Os goleiros Luiz Felipe, da Francana, e Bruno, do Patos, pouco trabalharam e, o primeiro tempo terminou 0 a 0.
A Francana voltou melhor para o segundo tempo e, aos 19 minutos, abriu o placar. Depois de uma cobrança lateral, em jogada rápida e um cruzamento da linha de fundo, Kevin escorou a bola para o fundo do gol do time visitante.
Aos 36 minutos, Maxwell ganhou na corrida e bateu forte, exigindo boa defesa do goleiro Bruno, perdendo a chance de ampliar o placar para a Veterana. O Patos pouco criou ao longo da partida. Em um campo pesado, a Francana se mostrou mais inteira no final do jogo e garantiu a vitória na estreia, sob o comando do técnico Lucas Bahia.
A Francana volta a jogar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, 6, às 18h15, contra o Barra-SC, novamente no "Lanchão".
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.