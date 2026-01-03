Uma moto atropelou um idoso no final da tarde deste sábado, 3, na Vila Rezende, em Franca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a polícia foram acionados.

As informações iniciais são de que um jovem estaria conduzindo sua moto em alta velocidade pela rua Francisco Marques quando atingiu o idoso, que teria ficado em estado grave. O condutor também precisou de atendimento.

Revolta dos moradores

Os relatos dos moradores são de que as ambulâncias do Samu levaram ao menos 40 minutos para chegar ao local, fazendo com que as vítimas do acidente permanecessem feridas e sem atendimento por um longo período de tempo.