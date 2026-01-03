03 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COLISÃO

Motociclista atropela pedestre na Vila Rezende, em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp GCN
Ambulância do Samu presente no local do acidente
Ambulância do Samu presente no local do acidente

Uma moto atropelou um idoso no final da tarde deste sábado, 3, na Vila Rezende, em Franca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a polícia foram acionados.

As informações iniciais são de que um jovem estaria conduzindo sua moto em alta velocidade pela rua Francisco Marques quando atingiu o idoso, que teria ficado em estado grave. O condutor também precisou de atendimento.

Revolta dos moradores

Os relatos dos moradores são de que as ambulâncias do Samu levaram ao menos 40 minutos para chegar ao local, fazendo com que as vítimas do acidente permanecessem feridas e sem atendimento por um longo período de tempo.

O caso segue em atualização.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários