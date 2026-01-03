Os dias chuvosos devem continuar durante o restante da primeira semana de 2026 em Franca. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém um alerta amarelo de tempestades até pelo menos o final deste domingo, 4.

O alerta vigente prevê de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 km e 60 km por hora e queda de granizo. Apesar do limite do alerta ser o final do domingo, é possível que o instituto prolongue a previsão.

Segundo a Climatempo, partindo deste domingo, a semana deve receber 17,8 milímetros de chuva até sábado, 10. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 29°C, sendo o dia mais quente a sexta-feira, 9, dia em que 2,3 milímetros de chuva são esperados.