03 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INSTÁVEL

Primeira semana de 2026 deve manter tempo instável em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Foto do céu na tarde deste sábado, 3, no bairro São José
Foto do céu na tarde deste sábado, 3, no bairro São José

Os dias chuvosos devem continuar durante o restante da primeira semana de 2026 em Franca. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém um alerta amarelo de tempestades até pelo menos o final deste domingo, 4.

O alerta vigente prevê de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 km e 60 km por hora e queda de granizo. Apesar do limite do alerta ser o final do domingo, é possível que o instituto prolongue a previsão.

Segundo a Climatempo, partindo deste domingo, a semana deve receber 17,8 milímetros de chuva até sábado, 10. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 29°C, sendo o dia mais quente a sexta-feira, 9, dia em que 2,3 milímetros de chuva são esperados.

Confira um resumo:

  • Domingo, 4: Mínima 19° | Máxima 28° - Sem previsão de chuva
  • Segunda, 5: Mínima 19° | Máxima 28° - 1,6 milímetros de chuva
  • Terça, 6: Mínima 19° | Máxima 24° - Sem previsão de chuva
  • Quarta, 7: Mínima 19° | Máxima 24° - 9,8 milímetros de chuva
  • Quinta, 8: Mínima 19° | Máxima 27° - 3,5 milímetros de chuva
  • Sexta, 9: Mínima 19° | Máxima 29° - 2,3 milímetros de chuva
  • Sábado, 10: Mínima 20° | Máxima 27° - 0,6 milímetros de chuva

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários